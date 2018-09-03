2018-09-03T13:59:29+03:00
Общество

«Чтобы нескучно было»: пенсионерка из Челябинской области вызвалась отсидеть срок вместе с сыном

А потом собралась работать за него, чтобы погасить долги по алиментам
Ирина ГОЛЛАЙ
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Мать собиралась сесть за решетку вместе с сыном.Мать собиралась сесть за решетку вместе с сыном.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Пенсионерка из деревни под Пластом неожиданным образом решила скрасить арестантский быт своего сына. Она попросила суд... посадить ее в специзолятор на пару с ним! А потом — отработать за него алименты.

В ДВОЙНОМ АРЕСТЕ ОТКАЗАНО

К 32 годам ее горе-ребенок успел родить двух детишек. Но семью бросил, а алиментами не помогал. Да и, к слову сказать, не работал — ел да спал в свое удовольствие, пьянствовал, кочевал по деревенским компаниям. Когда долг достиг 300 тысяч, парня решили оштрафовать. Однако к приставам, сколько те не посылали повесток, мужчина не заявился. Пришлось везти его на ковер принудительно.

Тут мама и всполошилась. Женщина напросилась сопровождать сына в поездке. Ей разрешили присутствовать при составлении протокола, а потом и в суде.

— Поняв, что отпрыска посадят на десять суток в спецприемник, мать попросила и ее тоже отправить в неволю. Пенсионерка надеялась скрасить «сыночку» суровый арестантский быт, — рассказывает главный специалист пресс-службы УФССП России по Челябинской области Ольга Шебанова.

И хотя слова женщины звучали очень проникновенно, в двойном аресте ей отказали.

НЕ В ТЮРЬМУ, ТАК НА РАБОТУ

Отсидев 10 суток, сын мог вернуться назад за решетку, но только в тюрьму. За дальнейшее уклонение от алиментов на него могли завести уголовное дело. Единственным выходом было найти работу. И место парню, конечно, нашли. Его взял скотником местный фермер.

Правда, ухаживать за коровами парень не захотел. Иногда вместо работы он отправлялся по знакомым компаниям. А его мама сразу садилась на телефон и просила у приставов привезти сыночка к фермеру принудительно.

— Как-то и вовсе она обмолвилась, что не прочь выйти за него на работу. Лишь бы приставы не доставали, — говорит Ольга Шебанова.

Доля у этой матери незавидная. Работать вместо сына ей не разрешили. Они советуют пенсионерке пробудить в нем взрослого мужика, раз это не удалось в пору юности.

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