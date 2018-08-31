Владимир Мякуш: Ставлю Южноуральск другим в пример

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-31T09:00:16+03:00

В Южноуральск Владимир Мякуш приезжает гораздо чаще, чем в другие муниципальные образования региона.

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Тишину августовского утра в Южноуральске режет стрекот авиамодели. За полетом внимательно следит мальчишка: он управляет самолетиком с земли при помощи пульта. Занятия кружка по авиамодельному спорту в Южноуральске теперь проходят на новом кордодроме. О строительстве площадки ходатайствовал председатель общественной организации «Ветераны ВВС Челябинской области» полковник в отставке Николай Карасев.

Карасев обратился к председателю Законодательного собрания Владимиру Мякушу с просьбой построить кордодром. И вот к началу нового учебного года спортплощадка готова.

В Южноуральск Владимир Мякуш приезжает гораздо чаще, чем в другие муниципальные образования региона. Здешний глава, Александр Лазарев, очень энергичный человек. У него масса предложений по улучшению жизни. Каждый проект он представляет в законченном, обоснованном, виде. И находит понимание у председателя и депутатов Заксобрания. По числу воплощенных в жизни проектов город даст фору другим муниципалитетам.

В последние дни августа Владимир Мякуш побывал в Южноуральске, познакомился с новыми объектами. В поездке его сопровождали председатель Комитета Заксобрания по информационной политике Марина Поддубная, депутат Валерий Филиппов. «Комсомолка» тоже побывала в Южноуральске.

Кстати, это самый молодой муниципалитет Челябинской области. И хорошие новости здесь случаются очень часто. К примеру, сейчас идет ремонт фасадов многоквартирных домов. Один дом стал нежно-сиреневого цвета, второй — персикового, третий — фисташкового. Будто не в уральской глубинке находишься, а в европейском городке.

ПУНКТ 1. КРИКИ «ГОРЬКО!» ПОД НОВЫМИ СВОДАМИ

Дворец бракосочетаний.

К дню своего рождения город получил Дворец бракосочетаний. Пять лет назад закрылось аварийное здание Дома пионеров. Два года его восстанавливали, и сейчас торжественные регистрации браков проходят в замечательном бело-золотом зале.

В этом же здании — отделение МФЦ, куда южноуральцы обращаются по решению важных жизненных ситуаций. Например, подать заявление на бракосочетание, зарегистрировать новорожденного ребенка, оформить справку о смерти родственника, подать документы на развод. Нет очередей, документы принимаются оперативно, результат готов в отведенный законом срок.

Владимир Мякуш посоветовал украсить белоснежный фасад золотыми буквами «Дворец бракосочетаний».

ПУНКТ 2. МЕСТО ДЛЯ «ПРОКАЧКИ»

Рядом с местным ДК открылась универсальная спортплощадка с современными уличными тренажерами и скейт-парк. На причудливо изогнутых фигурах мальчишки самого разного возраста развивают чудеса на виражах. «Прокачаться» приезжают скейтеры из других городов и окрестных сел.

Рядом с местным ДК открылась универсальная спортплощадка с современными уличными тренажерами и скейт-парк.

ПУНКТ 3. СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ

А в парке по соседству, по партийному проекту «Парки малых городов», привели в порядок территорию активного отдыха, где появилось пять новых аттракционов.

А между соснами соорудили веревочный парк. На тропинках пенсионерки занимаются скандинавской ходьбой.

— Еще недавно вместо парка был бурелом и горы мусора. Но наш молодой активный градоначальник засучил рукава, организовал субботник, и весь город ему помогал. Теперь мы дышим свежим воздухом под соснами и занимаемся спортом. Муж шутит, что из-за таких активных бабушек пенсионный возраст и отодвинули, — смеется Ирина Николаевна Антоненко.

На тропинках пенсионерки занимаются скандинавской ходьбой.

ПУНКТ 4. К УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ

Во Дворце культуры Южноуральска в канун нового учебного года собралось педагогическое сообщество. Все школы города завтра, 1 сентября, готовы принять учеников. Как отметила начальник управления образования Южноуральска Анна Сунцова, главная задача — переход школ города на обучение в одну смену.

Глава Южноуральска Александр Лазарев объявил о новой городской программе — замене остекления во всех школах города. Программа готова и вскоре ее представят на рассмотрение губернатору Борису Дубровскому.

Во Дворце культуры Южноуральска в канун нового учебного года собралось педагогическое сообщество.

Прямая речь

Председатель Законодательного собрания Владимир Мякуш:

— Я бы хотел бывать в Южноуральске еще чаще, потому что это замечательный город, в котором с удовольствием живет и старшее поколение, и молодежь. Здесь все делается для комфорта и уюта, для хорошего настроения горожан. Всегда ставлю Южноуральск в пример другими муниципальным образованиям. В прошлом году с главой города решили вопрос по реконструкции парка. И вот уже появились аттракционы, цветники, новые дорожки. Южноуральск — пример в реализации партийных проектов «Парки малых городов», «Комфортная городская среда». И сейчас мы видим, что ремонтируются фасады, строятся северы. Конечно, все это делается благодаря поддержке губернатора Бориса Дубровского, для которого очень важна ежедневная работа по созданию комфортной среды повседневной жизни.