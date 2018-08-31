Как челябинцам сэкономить на «коммуналке»

СЕГОДНЯ 21:00 2018-08-31T12:46:55+03:00

Размер компенсации составляет 50% от платежей, но есть некоторые нюансы для каждой категории.

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Коммунальные платежи сейчас съедают львиную долю наших доходов. Но они вас не разорят: главное — разобраться в своих правах. И мы научим, как это сделать.

НА КАКИЕ ПЛАТЕЖИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ

— Жители области могут получать компенсацию или субсидию от государства на те услуги, которые упоминаются в Жилищном кодексе. Это содержание и ремонт жилого помещения, в том числе капремонт. А также коммунальные платежи: электричество, газ, вода, вывоз мусора, включая общедомовые расходы, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» начальник управления социальных гарантий и льгот регионального министерства социальных отношений Любовь Истомина.

На домофон, антенну, услуги провайдера или консьержа государственная поддержка не распространяется.

КОМПЕНСАЦИЯ: ТОЛЬКО ДЛЯ «ЛЬГОТНИКОВ»

Главной мерой поддержки считается компенсация. Ее выплачивают самым разным категориям граждан. Но только по личному заявлению граждан. Вы должны сами прийти в соцзащиту, МФЦ или подать его через портал госуслуг.

Компенсацию всем получателям перечисляют на счет, открытый в выбранном банке, или по почте в течение двух последующих месяцев.

Из федерального бюджета компенсацию платят:

— участникам и инвалидам ВОВ;

— жителям блокадного Ленинграда, имеющим инвалидность;

— бывшим малолетним узникам фашизма;

— ветеранам боевых действий;

— инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов;

— ветеранам подразделений особого риска;

— подвергшимся радиационному воздействию.

Размер компенсации составляет 50% от платежей. Но есть некоторые нюансы для каждой категории.

Так, участники и инвалиды Великой Отечественной войны получают компенсацию на все услуги и даже на проживающих с ними членов семьи, но не более норматива потребления коммунальных услуг. Инвалидам компенсация выплачивается только на самого инвалида, на членов семьи эта льгота не распространяется. Кроме того, если жилье находится в собственности, компенсация предоставляется только на оплату коммунальных услуг. А ветеранам боевых действий компенсируются только расходы на оплату содержание и ремонта жилого помещения.

Эти тонкости вам расскажут в отделениях соцзащиты, когда пойдете подавать заявление. Компенсацию, кстати, назначают пожизненно, а инвалидам — на срок установления инвалидности.

Коммунальные платежи сейчас съедают львиную долю наших доходов, но можно сэкономить.

Компенсацию всем получателям перечисляют на счет, открытый в выбранном банке, или по почте в течение двух последующих месяцев. Если вы оформляете ее в августе, деньги получите в октябре. Но при условии, что у вас нет долгов за «коммуналку». При наличии долгов выплату заморозят, пока вы не погасите долг по оплате.

Аналогичную выплату можно получать из бюджета Челябинской области. Она рассчитана на:

— инвалидов войны и боевых действий I и II групп (дополнительно к федеральной компенсации. То есть данная категория получает компенсацию, в общем размере 100% (в пределах нормы площади жилья и норматива потребления коммунальных услуг);

— на жителей блокадного Ленинграда, не имеющих инвалидность.

Оформляется выплата также. Выплаты также идут на банковский счет или по почте в течение двух месяцев.

ЕСЛИ ВЫ ЖИВЕТЕ НА СЕЛЕ

На селе зарплаты меньше. Но государство выплачивает компенсацию своим наемным работникам:

— сельским специалистам, которые трудятся в бюджетной сфере (это медики, работники культуры, социальные работники, ветеринары и др.), ежемесячно им доплачивают 1298 рублей;

— и педагогам (работающим, а также пенсионерам, имеющим стаж в сельской местности более 10 лет), компенсация оплаты за жилье, отопление и освещение составляет 100%.

Компенсацию работающие сельские специалисты и педагоги получают по месту работы, а пенсионеры из их числа обращаются в соцзащиту. И очень важно, чтобы у получателя не было по «коммуналке» долгов.

Педагогам на селе компенсация оплаты за жилье, отопление и свет составляет 100%.

— Раньше мы проверяли задолженность по квитанциям. А теперь соцзащита плотно работает с поставщиками коммунальных услуг. Если долг появился, мы узнаем о нем очень быстро по системе межведомственного взаимодействия, — говорит Любовь Истомина.

ЧТО С КАПРЕМОНТОМ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Многие слышали, что пожилых людей от платы за капремонт в Челябинской области «освободили». Это так и не так. Граждане пожилого возраста, как и остальные, обязаны вносить плату за капитальный ремонт полностью, а Законом Челябинской области установлена компенсация расходов на капремонт. Льгота носит заявительный характер. Пенсионерам нужно идти в соцзащиту, МФЦ или подавать заявление через сайт госуслуг. Только тогда людям в возрасте от 70 лет выплачивают 50-процентную компенсацию, а после 80 лет — 100%. Но только тем, кто проживает одиноко либо в семье граждан пожилого возраста или инвалидов.

Но имейте в виду: компенсацию платят только за «нормативные» метры: это 54 кв. м для одиноких стариков и 36 кв. м на каждого в семье из двух человек. Если квартира больше, то за оставшийся метраж владельцам квартиры придется платить Региональному оператору капремонта по полной.

Компенсацию перечисляют на счет или по почте в течение двух месяцев.

— Если человек хочет получать коммунальную компенсацию, но у него накопились долги, мы можем пойти навстречу. Гражданин должен заключить с коммунальщиками договор о реструктуризации долга и принести его копию нам.

СУБСИДИЯ: ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ВСЕХ

На этот вид выплат может претендовать практически каждый, если его коммунальные платежи съедают 22% и больше от семейного бюджета. Причем для некоторых категорий (одинокие пенсионеры, матери-одиночки, многодетные семьи) этот порог еще ниже — 11% в случае, если их доходы превышают прожиточный минимум более чем на 20%. В отопительный период на Южном Урале субсидию получает каждая десятая семья.

Для получения субсидии нужно быть гражданином РФ, иметь постоянную регистрацию и погасить все долги по «коммуналке» либо заключить договор о реструктуризации долгов. Если просрочен хотя бы один платеж, то субсидию вам уже не назначат. Если долги появятся позже и превысят два месяца, выплату сразу приостановят.

При оформлении субсидии учитывают совокупный доход всех членов семьи, даже если супруг или ваши несовершеннолетние дети прописаны по другому адресу. Если кто-то из членов вашей семьи уже получает коммунальную компенсацию, она также учитывается в доходах.

Субсидию оформляют всего на шесть месяцев. После этого нужно снова идти в соцзащиту, МФЦ или подавать заявление через портал госуслуг. Получать деньги можно на почте или на счет.

Размер субсидии рассчитывают по сложной формуле. Зимой выплата больше, а летом невелика. Но в среднем можно получить по 1,5 тысячи на квартиру за месяц. Деньги на счет или на почту перечисляют каждый месяц.