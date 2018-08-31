2018-08-31T12:46:55+03:00
Общество

Как челябинцам сэкономить на «коммуналке»

Кому положены льготы и как получить компенсацию
Ирина ГОЛЛАЙ
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Размер компенсации составляет 50% от платежей, но есть некоторые нюансы для каждой категории.Размер компенсации составляет 50% от платежей, но есть некоторые нюансы для каждой категории.
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Коммунальные платежи сейчас съедают львиную долю наших доходов. Но они вас не разорят: главное — разобраться в своих правах. И мы научим, как это сделать.

НА КАКИЕ ПЛАТЕЖИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ

— Жители области могут получать компенсацию или субсидию от государства на те услуги, которые упоминаются в Жилищном кодексе. Это содержание и ремонт жилого помещения, в том числе капремонт. А также коммунальные платежи: электричество, газ, вода, вывоз мусора, включая общедомовые расходы, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» начальник управления социальных гарантий и льгот регионального министерства социальных отношений Любовь Истомина.

На домофон, антенну, услуги провайдера или консьержа государственная поддержка не распространяется.

КОМПЕНСАЦИЯ: ТОЛЬКО ДЛЯ «ЛЬГОТНИКОВ»

Главной мерой поддержки считается компенсация. Ее выплачивают самым разным категориям граждан. Но только по личному заявлению граждан. Вы должны сами прийти в соцзащиту, МФЦ или подать его через портал госуслуг.

Компенсацию всем получателям перечисляют на счет, открытый в выбранном банке, или по почте в течение двух последующих месяцев.

Компенсацию всем получателям перечисляют на счет, открытый в выбранном банке, или по почте в течение двух последующих месяцев.

Из федерального бюджета компенсацию платят:

— участникам и инвалидам ВОВ;

— жителям блокадного Ленинграда, имеющим инвалидность;

— бывшим малолетним узникам фашизма;

— ветеранам боевых действий;

— инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов;

— ветеранам подразделений особого риска;

— подвергшимся радиационному воздействию.

Размер компенсации составляет 50% от платежей. Но есть некоторые нюансы для каждой категории.

Так, участники и инвалиды Великой Отечественной войны получают компенсацию на все услуги и даже на проживающих с ними членов семьи, но не более норматива потребления коммунальных услуг. Инвалидам компенсация выплачивается только на самого инвалида, на членов семьи эта льгота не распространяется. Кроме того, если жилье находится в собственности, компенсация предоставляется только на оплату коммунальных услуг. А ветеранам боевых действий компенсируются только расходы на оплату содержание и ремонта жилого помещения.

Эти тонкости вам расскажут в отделениях соцзащиты, когда пойдете подавать заявление. Компенсацию, кстати, назначают пожизненно, а инвалидам — на срок установления инвалидности.

Коммунальные платежи сейчас съедают львиную долю наших доходов, но можно сэкономить.

Коммунальные платежи сейчас съедают львиную долю наших доходов, но можно сэкономить.

Компенсацию всем получателям перечисляют на счет, открытый в выбранном банке, или по почте в течение двух последующих месяцев. Если вы оформляете ее в августе, деньги получите в октябре. Но при условии, что у вас нет долгов за «коммуналку». При наличии долгов выплату заморозят, пока вы не погасите долг по оплате.

Аналогичную выплату можно получать из бюджета Челябинской области. Она рассчитана на:

— инвалидов войны и боевых действий I и II групп (дополнительно к федеральной компенсации. То есть данная категория получает компенсацию, в общем размере 100% (в пределах нормы площади жилья и норматива потребления коммунальных услуг);

— на жителей блокадного Ленинграда, не имеющих инвалидность.

Оформляется выплата также. Выплаты также идут на банковский счет или по почте в течение двух месяцев.

ЕСЛИ ВЫ ЖИВЕТЕ НА СЕЛЕ

На селе зарплаты меньше. Но государство выплачивает компенсацию своим наемным работникам:

— сельским специалистам, которые трудятся в бюджетной сфере (это медики, работники культуры, социальные работники, ветеринары и др.), ежемесячно им доплачивают 1298 рублей;

— и педагогам (работающим, а также пенсионерам, имеющим стаж в сельской местности более 10 лет), компенсация оплаты за жилье, отопление и освещение составляет 100%.

Компенсацию работающие сельские специалисты и педагоги получают по месту работы, а пенсионеры из их числа обращаются в соцзащиту. И очень важно, чтобы у получателя не было по «коммуналке» долгов.

Педагогам на селе компенсация оплаты за жилье, отопление и свет составляет 100%.

Педагогам на селе компенсация оплаты за жилье, отопление и свет составляет 100%.

— Раньше мы проверяли задолженность по квитанциям. А теперь соцзащита плотно работает с поставщиками коммунальных услуг. Если долг появился, мы узнаем о нем очень быстро по системе межведомственного взаимодействия, — говорит Любовь Истомина.

ЧТО С КАПРЕМОНТОМ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Многие слышали, что пожилых людей от платы за капремонт в Челябинской области «освободили». Это так и не так. Граждане пожилого возраста, как и остальные, обязаны вносить плату за капитальный ремонт полностью, а Законом Челябинской области установлена компенсация расходов на капремонт. Льгота носит заявительный характер. Пенсионерам нужно идти в соцзащиту, МФЦ или подавать заявление через сайт госуслуг. Только тогда людям в возрасте от 70 лет выплачивают 50-процентную компенсацию, а после 80 лет — 100%. Но только тем, кто проживает одиноко либо в семье граждан пожилого возраста или инвалидов.

Но имейте в виду: компенсацию платят только за «нормативные» метры: это 54 кв. м для одиноких стариков и 36 кв. м на каждого в семье из двух человек. Если квартира больше, то за оставшийся метраж владельцам квартиры придется платить Региональному оператору капремонта по полной.

Компенсацию перечисляют на счет или по почте в течение двух месяцев.

— Если человек хочет получать коммунальную компенсацию, но у него накопились долги, мы можем пойти навстречу. Гражданин должен заключить с коммунальщиками договор о реструктуризации долга и принести его копию нам.

СУБСИДИЯ: ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ВСЕХ

На этот вид выплат может претендовать практически каждый, если его коммунальные платежи съедают 22% и больше от семейного бюджета. Причем для некоторых категорий (одинокие пенсионеры, матери-одиночки, многодетные семьи) этот порог еще ниже — 11% в случае, если их доходы превышают прожиточный минимум более чем на 20%. В отопительный период на Южном Урале субсидию получает каждая десятая семья.

Для получения субсидии нужно быть гражданином РФ, иметь постоянную регистрацию и погасить все долги по «коммуналке» либо заключить договор о реструктуризации долгов. Если просрочен хотя бы один платеж, то субсидию вам уже не назначат. Если долги появятся позже и превысят два месяца, выплату сразу приостановят.

При оформлении субсидии учитывают совокупный доход всех членов семьи, даже если супруг или ваши несовершеннолетние дети прописаны по другому адресу. Если кто-то из членов вашей семьи уже получает коммунальную компенсацию, она также учитывается в доходах.

Субсидию оформляют всего на шесть месяцев. После этого нужно снова идти в соцзащиту, МФЦ или подавать заявление через портал госуслуг. Получать деньги можно на почте или на счет.

Размер субсидии рассчитывают по сложной формуле. Зимой выплата больше, а летом невелика. Но в среднем можно получить по 1,5 тысячи на квартиру за месяц. Деньги на счет или на почту перечисляют каждый месяц.

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