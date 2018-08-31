2018-08-31T09:59:23+03:00
Общество

Челябинцы раскрыли секреты подготовки к новому учебному году

И получили за это ценные призы
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Победители нашего фотоконкурса.Победители нашего фотоконкурса.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Вместе с партнерами «Комсомолка» провела фотоконкурс для школьников. Участники присылали фото и рассказывали, как готовились к неизбежно надвигающемуся учебному году.

Победители:

3 место Михаил Сокольников.

Михаил Сокольников. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Михаил Сокольников.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году Миша пойдет в третий класс новой школы — лицей №35. Светловолосый мальчуган рассказал, что большую часть лета провел у бабушки в Златоусте: дышал свежим воздухом, любовался Таганаем.

2 место Дмитрий Воронин.

Дмитрий Воронин. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Дмитрий Воронин.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этот учебный год Диме предстоит первый серьезный выпускной — он отправляется в четвертый класс. Трудностей парнишка не боится: пять лет он занимается японским боевым искусством айкидо и уже сдал на зеленый пояс. Лето он провел в оздоровительных лагерях, так что на учебу заряжен.

1 место Арина Васильева.

Победитель фотоконкурса Арина. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Победитель фотоконкурса Арина.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Победительница учится в шестом классе. Также занимается единоборствами, но только тхэквандо. Успела сдать на красный пояс, что для этого спорта достаточно высокая ступень. Лето провела в городе, заряжалась добрыми эмоциями от прогулок с друзьями.

Финалистов конкурса наградила компания «Интерсвязь» — вручила по пакету сувенирной продукции.

Ценные сертификаты победителям достались от детской комнаты «Веселый Енот». Это одно из любимых мест у взрослых и маленьких челябинцев, где можно провести яркий праздник, посетить интересный мастер-класс или повеселиться на тематической вечеринке.

Поздравляем с победой! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поздравляем с победой!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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