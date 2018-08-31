2018-08-31T12:46:55+03:00
Общество

Погода на сентябрь 2018 в Челябинске: когда горожанам ждать «бабье лето»

Какой будет погода на сентябрь 2018 в Челябинске и к каким природным явлениям нам готовиться
Ирина ГОЛЛАЙ
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Самый яркий и солнечный осенний месяц уже на пороге!Самый яркий и солнечный осенний месяц уже на пороге!Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сентябрь — первый осенний месяц. Но самый теплый и солнечный. Скоро город оденется в золото. Мы узнали, какой будет погода на сентябрь 2018 в Челябинске.

ТЕПЛО И СОЛНЦЕ: ДНИ ЧУДЕСНЫ

Год на год не приходится, но в целом температура на Южном Урале довольно редко поднимается в сентябре выше +20 градусов.

В первые выходные, 1 и 2 сентября, в городе будет +18, облачно, без осадков.

С четверга, 6 сентября, температура опустится до +15…+16 градусов, сухо.

После 10 сентября похолодает до +8…+13 градусов и нагрянут дожди.

А с 17 сентября потеплеет до +15, после этого также возможны дожди.

— В сентябре погода постепенно меняется на осеннюю, но часто устанавливаются по-настоящему летние периоды. В народе их прозвали «бабьим летом», — говорят в Челябинском гидрометцентре.

Считается, что молодое «бабье лето» приходит в Челябинск с 28 августа по 11 сентября, а старое — с 14 по 21 сентября.

— Даты эти, конечно же, относительны, ведь циклоны и антициклоны не ходят по расписанию. Да и случается «бабье лето» не каждый год, — замечают синоптики. — За 50 лет наблюдений в Челябинск оно приходило всего 27 раз: 23 раза — молодое и десять раз — старое.

Будет ли «бабье лето» в Челябинске в сентябре 2018 года, синоптики пока затрудняются сказать.

ТО ДОЖДЬ, ТО СНЕГ

В сентябре еще могут нагрянуть грозы, но в начале осени это явление — редкое. Куда привычнее для наших мест густой туман. В качестве исключения может выпасть и град. А в холодные годы к концу сентября иногда пролетают снежинки. Однако нынче такое вряд ли случится. Но садоводы должны быть готовы к возможным заморозкам на почве.

Кстати, в 70-х на Южном Урале два сентября были снежными. В 1974 и в 1977 в городах и поселках Челябинской области установился временный покров из снега. Спросите об этом у возрастных близких. Наверняка, вам расскажут, как пытались спасти урожай и бегали на работу по снегу в модельных туфлях.

Погода на сентябрь 2018 в Челябинске, как и прочие месяцы, непредсказуема. И все же это красивое, теплое, яркое время, которое непременно подарит всем радость.

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