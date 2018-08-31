Принуждение к миру: на учениях стран ШОС в Челябинске Россия показала, как психологически разгромить врага

СЕГОДНЯ 12:30 2018-08-31T12:46:55+03:00

На «Мирной миссии — 2018» союзники тренировались бить террористов не только физически, но и морально

В центре полигона в Чебаркуле высится холм, который военные нарекли гора Пашино. На ней красуется изящный командный центр с панорамными окнами. В 2007 году здесь проходили первые антитеррористические учения стран ШОС, на которые прилетал верховный главнокомандующий Путин. Президент назвал полигон лучшим в Европе и благословил военных на совместные учения с другими странами.

Наших военных признали лучшими по результатам учений.Фото: Андрей АБРАМОВ

С тех пор Чебаркуль принимает учения «Мирная миссия». В этом году они стали самыми масштабными в истории стран ШОС. Вместе собрались военные Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана. Узбекистан и Белоруссия прислали наблюдателей.

На этих учения было объявлено, вероятно, судьбоносное для мирового террора решение. Начальник генштаба Вооруженных сил России Сергей Герасимов предложил другим странам принять участие в гуманитарной операции на территории Сирии. Коллеги обещали подумать.

Вертолет Ми-8 пролетает рядом с горой Пашино.Фото: Андрей АБРАМОВ

— Возможен широкий спектр нашего взаимодействия: разминирование, патрулирование, оказание гуманитарной помощи. Нам противостоят угрозы со стороны международного терроризма. Для всех очевидно: обеспечить безопасность можно только совместными усилиями.

ИНДИЙСКИЙ ФЕМИНИЗМ И КИТАЙСКИЕ УЛОВКИ

Вернемся на гору Пашино. Площадка за командным центром превратилась в выставку вооружений. Китайцы пригнали пару танков и внедорожник. Из люков торчат головы солдат. Так и не шелохнувшись несколько часов к ряду. Никто даже брови не смел почесать.

Китайские военные несколько часов сидели не шелохнувшись.Фото: Андрей АБРАМОВ

Тем временем их коллеги из штаба активно рассматривали наши стенды. Словно заправские туристы не выпускали мобильников и камер из рук, фиксируя каждую деталь. Но особый интерес проявляли к беспилотникам.

— Плиз, но фото, но фото! — увещевал их наш офицер.

Но зрители не унимались и пытались сфотографировать исподтишка. Все дело в том, что наши БЛА, да и многая другая техника, были испытаны в боевой обстановке. Свою интеллектуальную собственность мы бережем и просто так делиться ей даже с коллегами из Поднебесной не будем.

Китайцы присматривались к вооружению других стран.Фото: Андрей АБРАМОВ

Рядом с бронированным военным ноутбуком, с которого управляется беспилотник, лежит джойстик от игровой приставки.

— Все гениальное просто. С него управляется камера дрона, — с улыбкой объясняет веснушчатый сержант.

Вместе с двумя усатыми спутниками (индийцы часто носят усы) по выставке гуляет военнослужащая-майор из Индии.

За свои права девушкам в армии Индии приходится бороться.Фото: Андрей АБРАМОВ

— Несколько лет назад женщины подали в суд и добились права числится в Территориальной армии (военный резерв из добровольцев, которые раз в год проходят сборы — прим.ред.). Это была очередная победа индианок. Причем служить в основной армии можно давно: врачами, преподавателями, связистами и юристами. Но до участия в боевых операциях не допускают. Но уже скоро все может измениться, — загадочно поведала девушка.

Военнослужащий сикх в тюрбане. Приверженцы этой религии никогда не снимают тюрбан на публике. Под ним часто кроется длиннющая копна волос.Фото: Андрей АБРАМОВ

АВТОМАТ С ДИСПЛЕЕМ ОТ ПАКОВ

Переманить на себя внимание с усов индийцев могли лишь паки — так военные называют пакистанцев. Мужики с окладистыми бородами в малиновых беретах во время прохождения строевым маршем не чеканят шаг, а изящно гарцуют.

Грозные военные из Пакистана.Фото: Андрей АБРАМОВ

На выставку они приготовили несколько столов своей продукции. У них есть свои беспилотники, бронежилеты и халяльные сухпаи. В зависимости от набора могут попасться такие блюда, как картофель со шпинатом, пряная курица с рисом и нихари — баранина с куркумой.

Но больше всех интересовал кривоствольный автомат. Это пушка, дуло которой поворачивается практически на 90 градусов, и вести огонь можно из-за укрытия. При этом в него встроена камера, изображение с которой выводится на монитор, что прикреплен к корпусу.

Автомат со скривленным дулом от пакистанцев.Фото: Андрей АБРАМОВ

— Первые подобные разработки были еще у советских инженеров накануне Великой Отечественной. Сейчас такие приборы производят несколько оружейных концернов мира. У нас преимущество в цене: в короткие сроки готовы поставить арсенал, — рассказал пакистанский военный Али.

Пока он рекламировал свое оружие, делегация его командиров торговалась у стенда с нашими пушками. Усатый пакистанец в авиаторских очках и малиновом берете крутил в руках автомат «Вал». Его разработали еще в 80-е. Автомат имеет приписку «специальный бесшумный». В отличие от других, наши инженеры делали его с нуля, а не путем модернизации готового образца.

УЛЬТИМАТУМ СМСКОЙ

Первыми в небе показались наши «сушки». Истребители сбросили на полигон в паре километров от командного пункта несколько бомб. Взрывы были такой силы, что деревянную площадку, на которой стоял ворох фотографов, прошибла дрожь.

В учениях участвовали вертолеты России и Китая.Фото: Андрей АБРАМОВ

В бой шли китайские вертолеты и казахстанские бомбардировщики. Наша артиллерия крыла поле сотней залпов. На фоне облаков закачались купола парашютов.

По легенде учений, командиры боевиков объединились, чтобы собрать войска, свергнуть правительство страны на Ближнем Востоке и создать свое государство Восточный халифат. Правительство запросило помощи ООН, и та санкционировала военное вмешательство других стран. На помощь пришли державы ШОС.

Наши военные носят экипировку ратник.Фото: Андрей АБРАМОВ

Взяв штаб террористов в кольцо, освободители предложили боевикам сдаться. Для этого использовали информационно-психологическую атаку.

Звуковещательная станция ЗС-88 вещала в сторону врага сообщения о бесполезности дальнейшего сопротивления и условия по прекращению огня. Экипаж вертолета Ми-8 выполнил «залистывание» — сброс информационных листовок. Новинка, которая была опробована в Сирии — Леер-3. Это современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы и разведки, специализирующийся на сетях GSM. В его составе два беспилотника, которые собирают сигнал с мобильников в округе и отсылают сообщения с требованием сдаться.

Учения максимально приближены к реальной военной обстановке.Фото: Андрей АБРАМОВ

Но условные террористы сложить оружие не захотели. Пустили в ход джихад-мобили — напичканные взрывчаткой авто.

Наши военные показали, как надо разбираться с такими. А затем завели «танковую карусель». Машины выстраиваются полукругом и начинают по очереди долбить цель. Так противник не может сосредоточиться на обороне и контратаковать танк, пока тот меняет позицию или перезаряжается. Такое вот принуждение к миру.

Самолеты СУ-24 пролетели над парадом во время закрытия учений.Фото: Андрей АБРАМОВ

СЛОВО ЭКСПЕРТА

«Это предвестник нового военного блока»

— «Мирная миссия — 2018» вполне соответствуют сегодняшним вызовам, — говорит политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов. — Ситуация на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии, складывается таким образом, что оставшиеся части разбитых террористических банд под дипломатическим прикрытием западных «партнеров» отходят для перегруппировки и «зализывания ран». Неизвестно, когда и куда может быть направлен их следующий удар. Так что угроза сохраняется, и понятно стремление ШОС обезопасить своих граждан.

В полевом лагере палатки всех стран стояли вместе и только контингент КНР разбил собственный лагерь в стороне.Фото: Андрей АБРАМОВ

По масштабу учений можно понять, что они носят не просто антитеррористический характер. В них принимают участие вооруженные силы стран, а не только специальные антитеррористические подразделения. Поэтому совместные маневры имеют глобальное военно-стратегическое значение. Вполне можно предположить, что эти учения — предвестник создания в будущем военного блока стран ШОС.