2018-08-31T16:10:01+03:00
Общество

Дорогой гаджет, куртки, кроссовки: как в школах Челябинска у детей воруют вещи

И как в таком случае поступать взрослым (рассказывают психоаналитик и прокурор)
Ирина ГОЛЛАЙ
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Чаще всего крадут гаджеты - телефоны, планшеты.Чаще всего крадут гаджеты - телефоны, планшеты.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Школьные годы чудесные иногда омрачают мелкие преступления. Дорогие смартфоны, планшеты, а порой даже предметы одежды способны вызвать жгучую зависть других школяров. В итоге вещь пропадает, а семья напуганного ребенка тащит чадо в полицию — подавать заявление.

— Не скажу, что проблема глобальная, однако место имеет. За семь месяцев этого года на территории школ в нашей области произошло 49 таких преступлений. В два раза больше, чем в прошлом. А за пределами школ пострадали около тысячи учеников, — рассказал газете «Комсомольская правда» — Челябинск» начальник отдела статистики областной прокуратуры Евгений Кордов.

ЖЕРТВАМИ ЧАЩЕ СТАНОВЯТСЯ МАЛЬЧИКИ

Чаще всего у детей крадут телефоны и вещи: планшеты, наушники. Иногда прибирают одежду и обувь. А порой вымогают какие-то деньги и даже «ставят на счетчик». В большинстве случае все пропадает в спортзале и в раздевалке — именно тут ребятня и бросает беспечно личные вещи.

Жертвами малолетник преступников по большей части становятся мальчики, но и девочкам достается. Причем многие пострадавшие не спешат рассказать о случившемся взрослым. Одни боятся, что их накажут. Другие опасаются насмешек друзей.

— А говорить о случившем надо. Нельзя держать все в себе, потому что родители и педагоги не всегда понимают, отчего школьник становится замкнутым, агрессивным и нервным, — считает Евгений Кордов.

Взрослым Евгений Кордов советует обращаться в полицию. Если полиция не регистрирует заявление, жаловаться на «горячую линию» ГУ МВД или в прокуратуру. Для обидчиков, достигших возраста 14 лет, предусмотрено уголовное наказание: от штрафа до уголовного срока. Малолетних преступников тоже возьмут на заметку.

ЕСЛИ УГРОЗА МНИМАЯ, ВМЕШИВАТЬСЯ НЕ СТОИТ

Сам инцидент, а тем более поход в полицию - серьезный стресс для ребенка.

— Если жизни ребенка, его здоровью ничто не угрожает, то взрослым вмешиваться не стоит, — считает психоаналитик Ольга Архипцева. — Школа дает нашим детям не только знания. Она учит ребенка жить в обществе. А преступления, те же кражи, в нем были всегда. Я советую взрослым рассказывать детям о жизни, обучать правилам безопасного поведения. Пусть дети сами делают выбор: прячут вещи от сверстников либо не берут в школу дорогие вещи.

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