2018-09-03T07:16:25+03:00
Общество

Твой «Европейский»: новый клубный поселок в ближнем пригороде — воплощение идеи идеальной загородной жизни

Поделиться:
Изменить размер текста:

Европейский — кладезь преимуществ. Одно из главных — архитектурно-привлекательный облик. Отделка фасадов всех зданий выполнена в историческом стиле немецко-автрийского фахверка. Технологии производства, возведения и отделки, естественно, отвечают жестким современным требованиям. Строительные материалы актуальные, энергоэффективные и экологичные.

Стены домов из крупноформатного «теплого» кирпича Кемма. Крыша из деревянного бруса под кровельным материалом SHINGLAS. Дополнительно утепленный и красивый фасад. Внутреннее пространство всех домов эргономично поделено на общественную и приватную зоны. В каждом доме: просторная зона кухни-столовой и гостиной с выходом на террасу, две-три спальни, два санузла. Безупречное соотношение формы и содержания.

Это поселок — европейский в каждой детали. Например, здесь нет громоздких трубопроводов и столбов с нависающими проводами: коммуникации проведены под землей. На прямых улицах — опрятные одноэтажные дома, за неприметными оградами — подсвеченные фасады и стриженые лужайки. Охрана и видеонаблюдение.

За приусадебным участком — лесной парк, уютные зоны отдыха, хоккейная коробка, экстрим-парк, занимательные детские площадки, территория для домашних питомцев, гостевые автопарковки.

Дом в Европейском — настоящее домовладение. Поскольку вы приобретаете не просто дом, или участок, а ДОМ С УЧАСТКОМ! Площадь домов от 104 до 174 м2. Участки 4-10 соток. Чем больше участок, тем просторнее дом. Заметьте, что стоимость скромного домовладения в Европейском сопоставима со стоимостью равнозначной квартиры в добротном городском новострое.

Европейский активно строится! Одновременно ведется благоустройство территории. Значительная часть домов первой очереди поселка возведена, их большая часть продана! Приступаем к строительству второй очереди поселка.

Очередь на первую очередь переходит на вторую очередь… Остались дома и домищи. Для Вас еще есть место в этом Европейском экспрессе. Решение близко, ответ — честен! Это твой Европейский.

ТВОЙЕВРОПЕЙСКИЙ.РФ

На правах рекламы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Челябинской области подросток на «Жигулях» учинил ДТП с двумя пострадавшими
Чистая прибыль Банка УРАЛСИБ по МСФО в I полугодии выросла более чем в 2 раза до 5,821 млрд рублей
В Кургане родители оставили ребенка в закрытой машине на солнцепеке
В Карталах полицейские выручили автомобилистку, у которой сломалась машина на перекрестке в час-пик
В Магнитогорске засняли курящее дерево
Южноуральцы призывают жаловаться на автозаправки, которые не доливают бензин
В первом матче сезона «Трактор» уступил ЦСКА
Олень в жилом квартале Челябинска насмешил горожан
Жуткий портрет школьницы у «зебры» напугал водителей Челябинска
Урбанисты нарисовали мотивирующее граффити для чиновников Челябинска
Следователи возбудили дело после массового ДТП под Самарой, где пострадал южноуралец
В Челябинской области школьники задержали дебошира, устроившего беспорядок в больнице
Подростка, пропавшего накануне Дня знаний в Магнитогорске, нашли
В Челябинске легендарный боец ММА Джефф Монсон показал, как нужно драться
«Вообще отчаянный»: челябинец на краю пятого этажа перепугал жителей
Южноуралец залез в чужой дом, чтобы украсть телефон
В Магнитогорске пенсионеры ограбили магазин с продуктами
В Магнитогорске накануне Дня знаний пропал подросток
В Челябинской области перед Днем знаний обокрали школу
Из Челябинска пустят прямые авиарейсы на Север и Алтай
В Челябинской области на пешеходном переходе сбили 9-летнюю девочку