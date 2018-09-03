Твой «Европейский»: новый клубный поселок в ближнем пригороде — воплощение идеи идеальной загородной жизни

СЕГОДНЯ 07:15 2018-09-03T07:16:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Европейский — кладезь преимуществ. Одно из главных — архитектурно-привлекательный облик. Отделка фасадов всех зданий выполнена в историческом стиле немецко-автрийского фахверка. Технологии производства, возведения и отделки, естественно, отвечают жестким современным требованиям. Строительные материалы актуальные, энергоэффективные и экологичные.

Стены домов из крупноформатного «теплого» кирпича Кемма. Крыша из деревянного бруса под кровельным материалом SHINGLAS. Дополнительно утепленный и красивый фасад. Внутреннее пространство всех домов эргономично поделено на общественную и приватную зоны. В каждом доме: просторная зона кухни-столовой и гостиной с выходом на террасу, две-три спальни, два санузла. Безупречное соотношение формы и содержания.

Это поселок — европейский в каждой детали. Например, здесь нет громоздких трубопроводов и столбов с нависающими проводами: коммуникации проведены под землей. На прямых улицах — опрятные одноэтажные дома, за неприметными оградами — подсвеченные фасады и стриженые лужайки. Охрана и видеонаблюдение.

За приусадебным участком — лесной парк, уютные зоны отдыха, хоккейная коробка, экстрим-парк, занимательные детские площадки, территория для домашних питомцев, гостевые автопарковки.

Дом в Европейском — настоящее домовладение. Поскольку вы приобретаете не просто дом, или участок, а ДОМ С УЧАСТКОМ! Площадь домов от 104 до 174 м2. Участки 4-10 соток. Чем больше участок, тем просторнее дом. Заметьте, что стоимость скромного домовладения в Европейском сопоставима со стоимостью равнозначной квартиры в добротном городском новострое.

Европейский активно строится! Одновременно ведется благоустройство территории. Значительная часть домов первой очереди поселка возведена, их большая часть продана! Приступаем к строительству второй очереди поселка.

Очередь на первую очередь переходит на вторую очередь… Остались дома и домищи. Для Вас еще есть место в этом Европейском экспрессе. Решение близко, ответ — честен! Это твой Европейский.

ТВОЙЕВРОПЕЙСКИЙ.РФ

На правах рекламы.