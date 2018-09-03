«Галамарт» поздравил челябинцев с Днем знаний и сделал подарки школьникам

СЕГОДНЯ 12:25 2018-09-03T12:25:51+03:00

Изменить размер текста: A A

1 сентября. Двор челябинской школы №45 окрасился в фирменные цвета «Галамарта». Симпатичные коты направо и налево раздавали праздничные оранжевые шары. Среди школьников такие сувениры пользовались большой популярностью. В одной руке букет с цветами, в другой шарик «Галамарт».

Но были не только праздничные атрибуты. «Галамарт» презентовал ученикам почти 500 общих тетрадей и записных книжек. Несколько объемных ящиков с подарками сразу после звонка раздали ученикам.

Кадетские классы школы №45 — одни из лучших в стране.

Директор школы Сергей Борисович Хайдуков поздравил учеников и их родителей с началом нового учебного года. Пожелал успехов в учебе, в достижении поставленных целей. Кстати, в следующем году школа отметит 50-летний юбилей!

В новый учебный год в хорошем настроении!

— 45-я школа — одна из самых крупных в Челябинске. Сейчас здесь учится больше 1100 школьников. Школе есть чем гордиться. В прошлом году один из учеников сумел набрать 98 баллов на Едином государственном экзамене. Учащиеся — победители и призеры различных конкурсов и олимпиад. Это одна из первых школ Челябинска, где были созданы кадетские классы. Ученики участвуют в областных и всероссийских смотрах. В прошлом году кадеты школы заняли первые места в нескольких номинациях на Всероссийских сборах воспитанников кадетских корпусов и школ, Такие полезные и нужные подарки от сети магазинов постоянных распродаж «Галамарт» — это здорово. И многие родители предпочитают покупать принадлежности для школы именно в «Галамарте». Недорого и ассортимент широчайший. Теперь будем ждать хороших и отличных оценок, — отметила на торжественной линейке директор по рекламе челябинского филиала медиахолдинга «Комсомольская правда» Екатерина Плетнева.

Кот «Галамарт» — популярный персонаж.

«Галамарт» действительно основательно подготовился к учебному году. Школьный базар в магазине постоянных распродаж — это сотни наименований различных товаров. Школьные тетради и блокноты, ручки, карандаши, рюкзаки, пеналы, канцтовары, товары для творчества, настольные лампы, папки и прочее и прочее. К примеру тонкая тетрадь стоит в «Галамарте» не дороже трех рублей, общие — от 9 рублей. Цена на другие нужные школьные принадлежности тоже вполне доступные. Не случайно «Галамарт» — это магазин постоянных распродаж.

Торжественное открытие школьной линейки.

ДЛЯ СПРАВКИ

У «Галамарта» много определений. Это и «магазин у дома», и «магазин для дома», и «магазин постоянных распродаж», и «магазин для семьи». И все эти утверждения выражают один смысл: это магазины, которые делают жизнь человека лучше. День за днем. На полках каждого магазина порядка 7 000 наименований товара.

В Челябинске открыто уже 14 магазинов «Галамарт». Официальный сайт: galamart.ru

На правах рекламы.