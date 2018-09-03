Едем в Аргази: «Комсомолка» приглашает в бесплатный тур

СЕГОДНЯ 12:33 2018-09-03T12:33:44+03:00

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Решили сбежать из города и поселиться ближе к природе? Тогда дачный поселок «Озерный-Аргази», расположенный на берегу Аргазинского водохранилища, отличная перспектива жизни в экологически чистом районе. С чего начать выбор жилья? Купить готовый дом из бруса? Или приобрести землю и построить коттедж самостоятельно? Все это можно будет узнать на бесплатной экскурсии по дачному поселку.

Отправление в бесплатный тур по поселку —29 сентября в 10.00 от ул.Красной, 4.

«Озерный-Аргази» расположен в 70 километрах от Челябинска в Аргаяшском районе. Он занимает площадь 32 гектара и насчитывает почти 200 участков. Территория поселка находится на берегу озера Аргази и со всех сторон окружена березовой рощей. Рядом расположена деревня Чишма.

Территория поселка охраняема, въезд осуществляется через контрольно-пропускной пункт с квалифицированной охраной, что позволяет жителям чувствовать себя более защищенными.

В поселке построят дороги шириной 14 и 7 метров, а каждому собственнику предоставляется полная свобода при застройке и освоении участка. Приобретая земельный участок в поселке «Озерный-Аргази», вы делаете первый шаг навстречу к своей мечте об идеальном загородном доме, расположенном в одном из самых красивых мест Южного Урала.

Участки здесь можно приобрести от шести соток. И это станет отличным вложением в свое будущее и будущее ваших детей. Прогулки на свежем воздухе и купание в экологически чистом водоеме будут залогом здоровья, отличного настроения и самочувствия.

Развивать земельные участки можно разными способами:

— построить или приобрести жилье для себя

— застроить с последующей продажей домов либо сдачей их в аренду;

— организовать базу отдыха или места для проведения спортивных или массовых мероприятий.

Земельные участки имеют юридический статус «под дачное строительство», также имеется свидетельство о государственной регистрации и кадастровый паспорт.

Развитая инфраструктура позволяет менее чем за час добраться из Челябинска до поселка «Озерный-Аргази» и наслаждаться красотой уральской природы.

До живописного берега Аргазинского водохранилища всего пять-семь минут. Прямая дорога от въезда поселка гарантирует удобный подъезд к воде. В водоеме водятся разные виды рыб, ловить возможно, как с берега, так и с лодки. Также в Аргазинском водохранилище распространена подводная охота. А березовая роща полна грибов и ягод.

Живописные пейзажи, пение лесных птиц и увлекательная рыбалка в близлежащих прудах и на чудесном озере Аргази — теперь мечта о загородной жизни в благоустроенном поселке стала реальностью.

Записаться на бесплатный тур по поселку «Озерный-Аргази» можно по телефонам: (351) 265-16-33, 8-982-307-41-30, 8-919-327-48-07. Количество мест ограничено.

Отправление 29 сентября в 10.00 от ул. Красной, 4.

Возрастное ограничение 18+.

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