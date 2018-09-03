Едем в Аргази: «Комсомолка» приглашает в бесплатный тур
Решили сбежать из города и поселиться ближе к природе? Тогда дачный поселок «Озерный-Аргази», расположенный на берегу Аргазинского водохранилища, отличная перспектива жизни в экологически чистом районе. С чего начать выбор жилья? Купить готовый дом из бруса? Или приобрести землю и построить коттедж самостоятельно? Все это можно будет узнать на бесплатной экскурсии по дачному поселку.
Отправление в бесплатный тур по поселку —29 сентября в 10.00 от ул.Красной, 4.
«Озерный-Аргази» расположен в 70 километрах от Челябинска в Аргаяшском районе. Он занимает площадь 32 гектара и насчитывает почти 200 участков. Территория поселка находится на берегу озера Аргази и со всех сторон окружена березовой рощей. Рядом расположена деревня Чишма.
Территория поселка охраняема, въезд осуществляется через контрольно-пропускной пункт с квалифицированной охраной, что позволяет жителям чувствовать себя более защищенными.
В поселке построят дороги шириной 14 и 7 метров, а каждому собственнику предоставляется полная свобода при застройке и освоении участка. Приобретая земельный участок в поселке «Озерный-Аргази», вы делаете первый шаг навстречу к своей мечте об идеальном загородном доме, расположенном в одном из самых красивых мест Южного Урала.
Участки здесь можно приобрести от шести соток. И это станет отличным вложением в свое будущее и будущее ваших детей. Прогулки на свежем воздухе и купание в экологически чистом водоеме будут залогом здоровья, отличного настроения и самочувствия.
Развивать земельные участки можно разными способами:
— построить или приобрести жилье для себя
— застроить с последующей продажей домов либо сдачей их в аренду;
— организовать базу отдыха или места для проведения спортивных или массовых мероприятий.
Земельные участки имеют юридический статус «под дачное строительство», также имеется свидетельство о государственной регистрации и кадастровый паспорт.
Развитая инфраструктура позволяет менее чем за час добраться из Челябинска до поселка «Озерный-Аргази» и наслаждаться красотой уральской природы.
До живописного берега Аргазинского водохранилища всего пять-семь минут. Прямая дорога от въезда поселка гарантирует удобный подъезд к воде. В водоеме водятся разные виды рыб, ловить возможно, как с берега, так и с лодки. Также в Аргазинском водохранилище распространена подводная охота. А березовая роща полна грибов и ягод.
Живописные пейзажи, пение лесных птиц и увлекательная рыбалка в близлежащих прудах и на чудесном озере Аргази — теперь мечта о загородной жизни в благоустроенном поселке стала реальностью.
Записаться на бесплатный тур по поселку «Озерный-Аргази» можно по телефонам: (351) 265-16-33, 8-982-307-41-30, 8-919-327-48-07. Количество мест ограничено.
Отправление 29 сентября в 10.00 от ул. Красной, 4.
Возрастное ограничение 18+.
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