«В России такого еще не было»: в Челябинске впервые провели уникальную операцию на коленном суставе

СЕГОДНЯ 13:18 2018-09-03T13:59:29+03:00

Пока такие делают всего в одной клинике на Южном Урале

Изменить размер текста: A A

1 сентября в 12.00. в Челябинске, в клинике профессиональной травматологии и ортопедии «Канон» прошла показательная операция на коленном суставе по уникальной технологии «Лигамис» («Ligamys»).

Инновационная технология позволяет сохранить пациентам поврежденную переднюю крестообразную связку. Теперь ее не надо удалять и заменять на другую.

Операцию успешно провел хирург из Оренбурга Дмитрий Пупынин и травматолог — ортопед клиники Александр Светличный.

Ход операции транслировался в мультимедийный зал клиники, где за ним наблюдали врачи из разных городов России. Основатель клиники «Канон», травматолог — ортопед Виталий Дрягин рассказывал и объяснял им каждый шаг операции.

Стоит отметить, что в России метод «Лигамис» («Ligamys») до сих пор не применялся. Внедрением этой технологии по эксклюзивному соглашению со швейцарской фирмой «Матис» («Mathys») занимается клиника профессиональной травматологии и ортопедии «Канон».

По словам травматолога — ортопеда, основателя клиники «Канон» Виталия Дрягина новейший метод «Лигамис» можно применять практически при всех острых разрывах передней крестообразной связки. Чем раньше после несчастного случая будет проведена операция, тем выше шансы на ее успешное излечение. Операция уникальная по сложности, требующая огромного мастерства хирурга, и конечно специального оборудования и инструментария. Нет сомнения, что это важно для жителей нашего региона, особенно для спортсменов принимающих участие в состязаниях очень высокого уровня, в том числе и олимпийского.

Напомним, что клиника «Канон» одна из ведущих клиник в России, занимающихся высокотехнологичными видами помощи населению. За годы работы здесь проводятся тысячи операций эндопротезирования, в том числе по программе обязательного медицинского страхования.

ДЛЯ СПРАВКИ

Метод динамической интралигаментарной (межсвязочной) стабилизации был разработан под руководством профессора, доктора мед. наук Штефана Эггли и доктора мед. наук Сандро Коля в сотрудничестве со швейцарским предприятием медицинской промышленности Mathys AG Bettlach. Этот оригинальный и прогрессивный метод лечения получил почетную награду за инновационную разработку от Немецкого общества ортопедии и травматологии. Технология «Лигамис» сохранения передней крестообразной связки была признана уникальной и перспективной. В России ей эксклюзивно владеет челябинская клиника «Канон»!

На правах рекламы.