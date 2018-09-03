Свадьба в противогазах: в Челябинске влюбленные устроили фотосессию на фоне заводских труб

СЕГОДНЯ 16:25 2018-09-03T16:25:49+03:00

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Белоснежные наряды жениха и невесты на фоне прокопченных заводских труб — каково, а? Челябинцы со страшной силой креативят на собственных свадьбах. Уже отмечали регистрацию в троллейбусе, устраивали фотосессию на болоте, переодевались на регистрацию в костюмы супергероев.

ПОЖАЛЕЛА ПРИЧЕСКУ И МАКИЯЖ

Челябинцы Дарья и Роман Казак пошли сниматься в промзону. Для полного погружения в индустриальный треш надели противогазы. Невеста резину на голову не надевала: жаль прическу и макияж. Только приложила к лицу. А жених вошел в образ: надел противогаз, а сверху — белоснежный свадебный цилиндр.

Ребята знакомы четыре года, и вот, спустя солидный испытательный срок, решили узаконить отношения. Для 22-летней невесты и 25-летнего жениха это первый брак.

— Наряды я шила сама, по образованию и профессии я — модельер-конструктор, — сообщила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» новобрачная Дарья Казак.

Будьте моим мужем! Фото: Ольга Мелл.

ДЫШИМ ВЫБРОСАМИ

Молодая жена объяснила, что сниматься только на фоне ленточек и голубков им показалось уныло. Выбрали «местную специфику»: промзон в Челябинске хоть отбавляй! А противогазы надели потому, что хотели привлечь внимание властей, что главное в городе не заводы, а люди.

— Мы живем на Теплотехническом институте, и выбросы вдыхаем полной грудью: заводы от нашего дома совсем рядом. В последние четыре года в городе действительно стало тяжело дышать, — говорит Дарья.

В ДЖАКУЗИ С УТОЧКАМИ

Свадьбу Дарьи и Романа Казак устраивала анти-тамада Марина Фомина. Говорит, веселые влюбленные у нее в клиентах бывают очень часто.

— Это я устраивала фотосессию в болоте. Была регистрация, на которую жених пришел в костюме Единорога. Была свадьбе в греческом стиле, фотосессия в джакузи с уточками! У каждой пары свои вкусы и свой характер. Была, например, влюбленная пара, которая устроила бои на водных пистолетах. Чем больше смеха, тем лучше.

Жених хоть и е в белом, но такой пушистый! Фото: из личного архива Марины Фомичевой.

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