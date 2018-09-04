Челябинцы стали чаще использовать мобильное приложение «Умный город»

СЕГОДНЯ 08:00 2018-09-04T08:00:08+03:00

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Лидер телекоммуникационного рынка Челябинской области компания «Интерсвязь» продолжает совершенствовать свои программные продукты. Мобильным приложением оператора связи в настоящее время пользуются уже более 600 тысяч уральцев. А новые установки на устройства происходят каждую минуту.

Напомним, новинка от «Интерсвязь» появилась в магазинах мобильных приложений AppStore и Google Play более года назад и за это время стала для сотен тысяч людей настоящим помощником в решении различных бытовых и технологических задач. Его уже называют «швейцарским ножом в сфере телекоммуникаций»: настолько разнообразен спектр предлагаемых решений.

Помимо набора «стандартных» функций таких как техподдержка и возможность оплаты услуг оператора связи, мобильное приложение стало эффективным инструментом реализации мега-проекта компании «Интерсвязь» в сфере «Умного дома» и «Умного города».

Речь идет о таких популярных возможностях как «Теледомофон», «Обратиться в ЖЭК», «Бесплатный Wi-Fi», «Видеонаблюдение» «Запись к врачу» и «Система город». Кроме того, недавно был запущен в работу раздел «Маркет» с выгодными предложениями, скидками и купонами от партнеров.

В тестовом режиме работает и ноу-хау в организации городского пространства — «Умные парковки», которое в режиме реального времени анализирует свободные места на популярных стоянках автомобилей. Аналитики компании подсчитали: мобильное приложение «Интерсвязь» сейчас скачивается новыми пользователями каждую минуту.

— Сейчас технологии «Умного города» являются ключевым мировым трендом в развитии социальной и экономической сфер. Большая работа в этом направлении проводится и на Южном Урале, дано соответствующее поручение губернатора Бориса Дубровского по позиционированию Челябинской области как пилотного региона для внедрения самых перспективных практик национальной программы «Цифровая экономика», — комментирует генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин. — Мы рады, что наша компания смогла закрепить за собой статус трендсеттера в этих направлениях и готовы и дальше развивать наши наработки для достижения поставленных целей.

Добавим, в декабре прошлого года жюри всероссийской премии интернет-проектов «Прометей» назвало мобильное приложение компании «Интерсвязь» лучшим в специальной номинации «Связь и телекоммуникации».

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