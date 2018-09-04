2018-09-04T09:55:12+03:00
Происшествия

Стрельба в Шадринске: вооруженную мстительницу отправили в специнтернат

Родители подали в суд: они против заточения девочки в школе для трудных подростков
Андрей АБРАМОВ
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Компанию девочек нарекли «мстительницы из 7 «б».Компанию девочек нарекли «мстительницы из 7 «б».
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Точку в этой шумной истории поставил Курганский областной суд: устроившая стрельбу в школе города Шадринск ученица отправлена в специнтернат.

Подробности в материале журналиста газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

ПРИШЛА МСТИТЬ ЗА ОБИДЫ СЕСТРЫ

В последний день накануне весенних каникул 2017-го года семиклассницы Аня, Валя и восьмиклассница Наташа устроили теракт. Во время урока географии в 7-ом «б» Валя попросила учительницу отвести ее ко врачу:

- Живот сильно болит, - сказала она.

Как только они ушли, в класс влетела Наташа и стала без разбора стрелять в детей из пневматического пистолета. Третья «террористка» Аня держала дверь со стороны коридора с канцелярским ножом в руках.

В общем, жуть!

Шестяро ребят получили синяки и ушибы. Один мальчик оказался в больнице — металлическая пулька попала ему в висок. Весь класс потом долго приходил в себя.

Оказалось, что таким образом Наташа решила отомстить обидчикам Ани за насмешки и травлю.

— Они были странной компанией. Ни с кем не общались. Их как-то застукали в школьном туалете, они там... призраков вызывали. Аня себе на руке «сластику» (свастику — прим. ред.) нарисовала, — рассказала нам ее одноклассница.

Дети над Аней посмеивались, подкалывали, показывали пальцем: «Смотрите, придурошная пришла». Никто не хотел с ней сидеть рядом за партой. О своих проблемах Аня рассказывала Наташе. И та предложила отомстить! О последствиях никто из них, почему-то не подумал...

Пистолет Наташе купил отец в подарок на 13-летие. По другим данным, подружки сами нашли объявление о продаже пневматики. Такой можно без проблем купить за 3-4 тыс. руб.

Аня и Наташа не просто сестры, но и подруги.

Аня и Наташа не просто сестры, но и подруги.

ДВА ГОДА ПОД ЖЕСТКИМ КОНТРОЛЕМ

После скандала директора школы проводили на пенсию. Аню и Валю перевели в другие школы. А со стрелявшей Наташей долго решали, что делать.

Ее поступок тянет на уголовную статью. Тут и тяжкие телесные повреждения, и даже несостоявшаяся попытка массового покушения на убийство. Но поскольку девочке было 13 лет, это уберегло ее от уголовного преследования.

— Полиция потребовала отправить виновную в интернат закрытого типа для трудных подростков. Суд Шадринска дал на это согласие. Но родители были против и подали на обжалование решения. Однако добиться апелляции им не удалось, — рассказали в Курганском областном суде.

С нового учебного года Наташа два года проведет в специнтернате под контролем профессиональных педагогов и психологов. Что из себя представляют такие учреждения, читайте в нашем материале.

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