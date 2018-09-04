2018-09-04T09:13:10+03:00
Общество

Уникальная научно-техническая библиотека ЧМК переехала в новое здание

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На Челябинском металлургическом комбинате (ПАО «ЧМК» входит в Группу «Мечел») состоялось торжественное открытие нового здания научно-технической библиотеки предприятия. Фонд НТБ составляет свыше 264 тысяч уникальных книг и изданий по металлургии и техническим дисциплинам, собранных за 75 лет с начала создания.

Научно-техническая библиотека ЧМК — информационный, культурный и образовательный центр комбината, который располагает огромным фондом систематизированной информации. В библиотеке хранятся книги, брошюры, периодические и специализированные научно-технические издания, а также порядка шести тысяч электронных книг. Читателем библиотеки является каждый четвертый работник челябинских предприятий Группы «Мечел».

Начало НТБ положили книги, эвакуированные в годы Великой Отечественной войны из технических библиотек завода «Красный Октябрь» в Сталинграде, а также металлургических предприятий Липецка и Электростали. В первые годы она располагалась в квартире одного из первых домов по улице шоссе Металлургов, а в 1947 году переехала в дом №34 по улице Социалистической. Там научно-техническая библиотека и находилась до недавнего времени.

В новом здании библиотеки площадью 620 квадратных метров провели масштабный ремонт, установили современное освещение. Все проектные работы по перепланировке выполнил проектно-конструкторский центр ЧМК.

«Работники нашего комбината получили возможность работать с научно-технической литературой в достойных условиях, и это принципиально важно потому, что надежная теоретическая база способствует развитию инженерной и технической мысли, появлению разработок, внедряемых на производстве», — отметил управляющий директор ПАО «ЧМК» Анатолий Щетинин.

Новости компаний.

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