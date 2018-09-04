Банк УРАЛСИБ запустил ролевую модель в системе Клиент-Банк

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-04T14:00:22+03:00

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Банк УРАЛСИБ предлагает новую услугу для корпоративных клиентов — ролевую модель в системе Клиент-Банк для сотрудников отделов ВЭД и Казначейства.

Введение ролевой модели дает клиенту возможность наиболее эффективно выстроить процесс документооборота с Банком, и снизить финансовый риск за счет разграничения прав доступа внутри своей компании, ограничив доступ к информации о ее финансовом положении.

Ролевая модель позволяет клиентам иметь отдельные рабочие места в системе Клиент-Банк для выделенных сотрудников отделов ВЭД и Казначейства. Сотрудники клиента с подключенными функциональными ролями смогут выполнять только функции, связанные с их обязанностями. Так, функциональная роль «ВЭД» позволит осуществлять только обмен с Банком документами валютного контроля, а «Казначейство» — размещать депозиты и выполнять конверсионные операции. При этом данным ролям будет ограничен доступ к информации о движении денежных средств и возможность осуществлять платежи.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми возможностями системы «Клиент-Банк» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», либо на сайте Банка.

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