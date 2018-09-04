Грузовик «Урал NEXT» на экологичном газовом топливе проедет по дорогам Китая, Казахстана и России

СЕГОДНЯ 14:37 2018-09-04T14:37:15+03:00

Автомобиль новой линейки автозавода «УРАЛ» пройдет около 10 000 км в рамках международного пробега автомобилей на природном газе «Газ в моторы»

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Грузовой автомобиль «Урал NEXT LNG» с колесной формулой 6х6 принимает участие в международном пробеге автомобилей на природном газе «Газ в моторы».

Такой автопробег по маршруту Жудун (КНР) — Санкт-Петербург — это экспедиция представителей трех стран по исследованию имеющихся и перспективных дорог маршрута, действующей и перспективной газозаправочной инфраструктуры. Во время пробега также пройдет испытание техника, работающая на природном газе. Цель автопробега — продвижение использования природного газа в качестве моторного топлива. В проекте принимают участие 15 единиц легковой и грузовой техники, общая протяженность пробега — порядка 10 000 км.

О запасе хода и выбросах

В автомобиле «Урал NEXT LNG», который принимает участие в автопробеге, использована комбинированная топливная система: система хранения и регазификации сжиженного природного газа (LNG) как основная система и как дополнительная система — подача компримированного природного газа (CNG). Это дает возможность заправлять автомобиль на битопливных станциях. Суммарный запас хода автомобиля с такой топливной системой составляет порядка 1000 км, что является одним из лучших показателей для полноприводных грузовиков.

Использование двух видов газа позволяет увеличить пробег автомобиля на 550 км и рациональнее использовать эффективную грузоподъемность шасси по сравнению с использованием традиционного оборудования для компримированного природного газа. Расход топлива при движении автомобиля по дорогам с твердым покрытием составляет 42 куб. м на 100 км пути.

Нужно отметить, что использование сжиженного природного газа в качестве моторного топлива позволяет существенно сократить нагрузку на окружающую среду. Так выбросы отработавших газов, например, оксидов азота и углеводородов, снижаются на 66% и на 89% соответственно по сравнению с выбросами дизельных автомобилей.

Учтены все требования

Внедорожник «Урал NEXT» укомплектован газовым шестицилиндровым рядным двигателем ЯМЗ-536. За кабиной автомобиля размещены девять газовых баллонов суммарным объемом 892 л для компримированного природного газа, на раме — криогенный бак объемом 450 л для сжиженного газа. При выборе компоновочной схемы размещения газобаллонного оборудования учитывались ключевые свойства автомобиля: сохранен высокий уровень геометрической проходимости, учтены требования по обеспечению эффективных монтажных свойств и параметров грузоподъемности шасси.

Кстати, автомобиль «Урал NEXT LNG» имеет универсальную заправочную горловину на криобаке, позволяющую заправлять пистолетами типа JC Carter и Macrotech, полностью соответствующими европейским стандартам. Кроме того, в пробеге автомобиль окажет непосредственную помощь участникам: имеющийся в стандартной комплектации оборудования «Урала NEXT» генератор позволит автомобилю выступить в качестве энергетической станции для обеспечения криозаправщика электроэнергией.

Для справки: «Урал NEXT LNG» предназначен для перевозки бригад и грузов к месту работ. Благодаря наличию гидроманипуляторной установки и откидывающихся бортов платформы обеспечивается удобство погрузки и перевозки грузов. Пассажирский модуль оборудован двумя двухместными сиденьями, столиком с откидной столешницей, верстаком с выдвижными ящиками для хранения инструмента. В комплектации модуля есть сварочный выпрямитель, генератор. В кузове фургона имеется окно с форточкой, в крыше — аварийный люк. Грузоподъемность краноманипуляторной установки — свыше 2 т, на максимальном вылете — до 745 кг, максимальная высота подъема — свыше 9 м.

ДЛЯ СПРАВКИ

«Урал NEXT LNG» проследует от места старта пробега в китайском уезде Жудун через города и населенные пункты Китайской Народной Республики, Республики Казахстан и России до Северной столицы России Санкт-Петербурга. Маршрут участвующих в пробеге автомобилей пролегает через, Сюйчжоу, Сиань, Ланьчжоу, Чжанъе, Хами, Урумчи, Хоргос, Алматы, Тараз, Шымкент, Кызылорду, Аральск, Актобе, Оренбург, Альметьевск, Казань, Нижний Новгород, Владимир, Москву, Торжок. В октябре 2018 года международное ралли финиширует в рамках VIII Петербургского международного газового форума.

Пробег организован ПАО «Газпром», китайской национальной газовой компанией CNPC и АО «Национальная компания «КазМунайГаз».

КСТАТИ

Автомобильный завод «Урал» является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Выпускает полноприводные грузовые автомобили и шасси колесных формул 4х4, 6х6, 8х8 грузоподъемностью от 4 до 20 т; вахтовые автобусы на базе полноприводных автомобилей с колесными формулами 4х4 и 6х6; грузопассажирские автомобили. Флагманская модель предприятия — автомобиль «Урал NEXT». Линейка предприятия представлена более чем 250 модификациями машин. Грузовики автозавода «Урал» востребованы клиентами в 40 странах мира.

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