2018-09-05T10:10:01+03:00
Общество

РМК сделала спорт в Челябинске доступным

К Дню города в столице Южного Урала открылись три новые воркаут-площадки
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Русская медная компания этим летом построила в Челябинске три новых спортивных площадки для занятий воркаутом под открытым небом. В начале сентября накануне празднования 282-летия города новые объекты площадью 160 кв. м торжественно открыли рядом с дворцом спорта «Надежда» и школой олимпийского резерва по футболу. Еще одна воркаут-площадка площадью 400 кв. м открылась в конце августа рядом с Академией футбола.

Комментирует вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова: «Повышение доступности занятий физкультурой, популяризация здорового образа жизни, поддержка любительского и профессионального спорта входят в число приоритетных направлений социальной политики Русской медной компании. Мы уверены, что здоровье и физическое развитие граждан поможет обеспечить благополучие и процветание нашей страны. Воркаут-площадки — это отличная возможность поддерживать хорошую форму без особых затрат. Мы рады видеть, какой популярностью наши объекты пользуются у людей самых разных возрастов».

В 2018 году РМК в регионах присутствия откроет 11 воркаут-площадок и воркаут-парков площадью от 160 до 1000 кв. м. Они появятся в Челябинске, Кыштыме, Коркино, Межозерном, Екатеринбурге и Полевском, а также в Великом Новгороде. Затраты на строительство воркаутов составили порядка 20 млн рублей. Все спортивные объекты оснащены современными и безопасными снарядами для тренировок с собственным весом, а также профессиональным амортизирующим покрытием. Также на площадках смонтированы информационные стенды с программой тренировок и подсказками по технике выполнения упражнений.

Масштабный проект по строительству воркаут-площадок Русская медная компания начала в 2017 году, когда в городах Урала появилось 16 объектов для занятий физкультурой. На реализацию этого проекта в 2017 году компания направила 40 млн рублей.

КСТАТИ

6 сентября в Челябинске откроется новая площадка на ул. Марченко

В церемонии примут участие представители администрации города Челябинска, а также руководство Русской медной компании.

В программе открытия площадки запланированы показательные выступления и мастер-классы от профессиональных спортсменов воркаут-направления, а также конкурсы и соревнования для гостей и зрителей.

Спикер от РМК — советник Президента Русской медной компании Еремин Анатолий Александрович.

Воркаут-площадка на Марченко станет подарком РМК ко Дню города Челябинска. Площадь объекта — 160 кв. м.

6 сентября 10:00 по адресу ул. Марченко, 28 (Дворец спорта «Надежда»)

СПРАВКА

Установка площадок для занятий воркаутом — часть социальной политики РМК, реализуемой в регионах присутствия. Она направлена на пропаганду здорового образа жизни и создание для местных жителей доступных условий для занятий спортом.

В рамках проекта в городах Челябинской и Свердловской областей в 2017 году компания уже построила 16 воркаут-площадок и парков, по уровню оснащения готовых к проведению соревнований международного уровня.

В 2018 году РМК планирует установить на Урале в общей сложности 10 площадок: 6 в Челябинской области и 4 — в Свердловской. Кроме Екатеринбурга на Среднем Урале воркаут-площадка появится в Полевском.

Новости компаний.

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