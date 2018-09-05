Куратору группы смерти, в которой состояла погибшая школьница из Челябинска, вынесли приговор
Илья Сидоров стал одним из первых кураторов суицидальных групп в России, которого как следует тряхнули правоохранители.
По версии сыщиков, в свои сети он заманил 13-летнюю школьницу из поселка Каратабан Челябинской области. Играл с ней в игру «Синий кит», финальным заданием которой было самоубийство.
5 сентября куратору вынесли приговор в райсуде. Признали виновным в доведении до покушения на самоубийство и покушении на вымогательство. Приговорили к трем годом колонии-поселения.
Подробности дела в материале газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».
НЕСТЫКОВКИ В ДЕЛЕ
На оглашение приговора Илья Спартак не явился. Спартак — это интернет-псевдоним 26-летнего почтальона Сидорова из Москвы. Вместо него вердикт суда выслушал его адвокат. Теперь осужденный должен сам отправиться в колонию-поселение. Это самый мягкий режим: там можно ходить в обычной одежде и даже отлучаться в город.
Интересно, что сам Сидоров сначала полностью признал вину, расписался во всех бумагах, а потом — передумал. Было это во время первого заседания суда. Его адвокат рассказывал о множестве несоответствий в деле. И было решено дело еще раз рассмотреть: прокурор расскажет обо все доводах вины парня, а защита объяснит, почему тот не виновен.
Карина часто ругалась с родителями.
Версия следствия
Сидоров «Вконтакте» познакомился 13-летней Кариной (имя изменено). Вошел в доверие и предложил сыграть в квест «Синий кит». Куратор выдает игроку задания: посмотреть страшное видео ночью, сделать надрезы на руке, прогуляться по заброшенным зданиям. Финальное задание — суицид.
— Настойчиво предлагал ей покончить жизнь самоубийством, угрожая в противном случае убийством родителей. За выход из игры требовал перевести ему на карту 23 000 руб. Испугавшись, девочка 16 мая приняла большую дозу снотворного. Во время уроков в школе ей стало плохо, но ее успели спасти врачи, — говорят в Следственном комитете.
Версия куратора
Позицию Ильи суду, излагал его адвокат. Главный довод — девочка наложила на себя руки в мае, а переписка с Сидоровым начинается в июне. Казалось бы, уже на этом аргументе все доказательства сыщиков рушатся. Но видимо нашелся контрдовод. Какой — узнать не удалось. Суд проходил в закрытом режиме. Но можно предположить, что куратор мог удалить более раннюю переписку.
На заседания суда Сидоров приходил в темных очках.Фото: Андрей АБРАМОВ
Вместо претензий к Сидорову, защитник предлагал обратить внимание на отношения в семье погибшей девочки.
— Накануне первого самоубийства у девочки был конфликт с матерью. Об этом она писала подругам. Но мать считает, что на суицид ее толкнула переписка с куратором. Причем она видела, что Карина днями и ночами сидит в соцсетях, но не остановила ее, а продолжала оплачивать интернет.
ЧТО В ИТОГЕ
Первая попытка самоубиства у Карины не удалась. С девочкой работали психологи. Семье выделили бюджетные путевки в Геленджик. Телефон у школьницы забрали, в сетях она больше не появлялась. Съездила на море, вернулась и на этот раз довела начатое до конца. Говорят, на кухне оставила родителям записку: «Прощайте, я плохая дочь».
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Полиция задержала куратора «группы смерти», склонявшего челябинских подростков к самоубийству.Видео: МВД РФ.