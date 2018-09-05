Куратору группы смерти, в которой состояла погибшая школьница из Челябинска, вынесли приговор

СЕГОДНЯ 13:37 2018-09-05T13:41:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Илья Сидоров стал одним из первых кураторов суицидальных групп в России, которого как следует тряхнули правоохранители.

По версии сыщиков, в свои сети он заманил 13-летнюю школьницу из поселка Каратабан Челябинской области. Играл с ней в игру «Синий кит», финальным заданием которой было самоубийство.

5 сентября куратору вынесли приговор в райсуде. Признали виновным в доведении до покушения на самоубийство и покушении на вымогательство. Приговорили к трем годом колонии-поселения.

Подробности дела в материале газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

НЕСТЫКОВКИ В ДЕЛЕ

На оглашение приговора Илья Спартак не явился. Спартак — это интернет-псевдоним 26-летнего почтальона Сидорова из Москвы. Вместо него вердикт суда выслушал его адвокат. Теперь осужденный должен сам отправиться в колонию-поселение. Это самый мягкий режим: там можно ходить в обычной одежде и даже отлучаться в город.

Интересно, что сам Сидоров сначала полностью признал вину, расписался во всех бумагах, а потом — передумал. Было это во время первого заседания суда. Его адвокат рассказывал о множестве несоответствий в деле. И было решено дело еще раз рассмотреть: прокурор расскажет обо все доводах вины парня, а защита объяснит, почему тот не виновен.

Карина часто ругалась с родителями.

Версия следствия

Сидоров «Вконтакте» познакомился 13-летней Кариной (имя изменено). Вошел в доверие и предложил сыграть в квест «Синий кит». Куратор выдает игроку задания: посмотреть страшное видео ночью, сделать надрезы на руке, прогуляться по заброшенным зданиям. Финальное задание — суицид.

— Настойчиво предлагал ей покончить жизнь самоубийством, угрожая в противном случае убийством родителей. За выход из игры требовал перевести ему на карту 23 000 руб. Испугавшись, девочка 16 мая приняла большую дозу снотворного. Во время уроков в школе ей стало плохо, но ее успели спасти врачи, — говорят в Следственном комитете.

Версия куратора

Позицию Ильи суду, излагал его адвокат. Главный довод — девочка наложила на себя руки в мае, а переписка с Сидоровым начинается в июне. Казалось бы, уже на этом аргументе все доказательства сыщиков рушатся. Но видимо нашелся контрдовод. Какой — узнать не удалось. Суд проходил в закрытом режиме. Но можно предположить, что куратор мог удалить более раннюю переписку.

На заседания суда Сидоров приходил в темных очках.Фото: Андрей АБРАМОВ

Вместо претензий к Сидорову, защитник предлагал обратить внимание на отношения в семье погибшей девочки.

— Накануне первого самоубийства у девочки был конфликт с матерью. Об этом она писала подругам. Но мать считает, что на суицид ее толкнула переписка с куратором. Причем она видела, что Карина днями и ночами сидит в соцсетях, но не остановила ее, а продолжала оплачивать интернет.

ЧТО В ИТОГЕ

Первая попытка самоубиства у Карины не удалась. С девочкой работали психологи. Семье выделили бюджетные путевки в Геленджик. Телефон у школьницы забрали, в сетях она больше не появлялась. Съездила на море, вернулась и на этот раз довела начатое до конца. Говорят, на кухне оставила родителям записку: «Прощайте, я плохая дочь».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.