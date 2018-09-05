На ЧМК освоили производство нового профиля строительной балки

СЕГОДНЯ 12:52 2018-09-05T12:52:15+03:00

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Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») расширил сортамент профилеразмеров двутавровой балки, востребованной в строительной отрасли.

На рельсобалочном стане ЧМК начали выпуск нового профилеразмера балки 16Б2. Горячекатаный двутавр выдерживает высокие нагрузки и используется в возведении панельных и каркасных домов, а также в мостостроении.

ЧМК имеет сертификаты качества на всю линейку двутавровой балки в соответствии с новым ГОСТом, который вступил в силу с 1 мая 2018 года. На сегодняшний день на комбинате уже освоили более 60 профилеразмеров проката, в том числе четыре типа рельсов.

«Мы планомерно расширяем сортаментную линейку стана. До конца 2018 года запланировали внедрить в производство еще 20 видов фасонного проката, в том числе два рельсовых профиля. Для производства каждого нового продукта устанавливается своя технологическая оснастка», — комментирует управляющий директор Челябинского металлургического комбината Анатолий Щетинин.

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