2018-09-06T07:45:58+03:00
Общество

Клиенты Tele2 останутся на связи даже при нулевом балансе

Оператор мобильной связи запускает сервис «SOS-пакет»
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Урал — Tele2, любимый оператор мобильной связи в России, запускает сервис «SOS-пакет», который гарантирует клиентам доступ к самым важным услугам даже при нулевом балансе счета: в этих случаях они смогут пользоваться мессенджером WhatsApp и навигационными приложениями «Яндекс». Услуга бесплатна, не требует подключения и действует на всех открытых для подключения тарифах линейки «Мой Tele2».

При невозможности быстро пополнить счет пользователи сотовой связи часто оказываются в затруднительном положении. Tele2 пересмотрела правило, согласно которому операторы блокируют услуги связи клиентам, когда на счете недостаточно денег для списания абонентской платы. Вопреки сложившимся практикам, Tele2 не закрывает клиенту доступ к самым важным сервисам, даже если на его счете внезапно закончились деньги.

В этом случае на всех открытых тарифах линейки «Мой Tele2» бесплатно и автоматически активируется «SOS-пакет». Tele2 предоставляет клиентам доступ к мессенджеру WhatsApp и навигационным приложениям «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Транспорт».

«SOS-пакет» действует как на территории домашнего региона, так и в поездках по России. На тарифах с ежемесячной абонентской платой сервис активируется на трое суток, с посуточной — на один день. Услуга автоматически отключается, как только абонент пополнит счет.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Любому знакома ситуация, когда на счете внезапно закончились деньги, но нужно срочно связаться с родными или уточнить маршрут. Мы обещаем нашим абонентам, что в подобных обстоятельствах они не останутся без связи. Tele2 сохраняет возможность отправить сообщение, построить маршрут или проверить расписание общественного транспорта даже при нулевом балансе. Наше предложение уникально — в отличие от услуг других участников рынка, наш «SOS-пакет» активируется автоматически и совершенно бесплатен».

Подробнее о сервисе «SOS-пакет» можно узнать на сайте Tele2.

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