Охрана квартир и домов в Челябинске: как защитить свое жилье и имущество

СЕГОДНЯ 07:30 2018-09-11T07:35:44+03:00

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Наступающее бабье лето несет серьезную опасность квартирам, дачам и загородным домам жителей Челябинска. Отправляясь на отдых в бархатный сезон, люди рискуют вернуться к выгоревшему, затопленному или просто обворованному жилью, а шашлыки на загородном участке норовят закончиться вызовом пожарных. Мы узнали, для чего нужна охрана квартир в Челябинске и что входит в пакет услуг.

По данным УМВД по Челябинску, за семь месяцев 2018 года в городе зарегистрировано около 200 квартирных краж — и это несмотря на усилия полиции по профилактике этих преступлений. Добавим сюда взломы и нападения грабителей в коттеджных поселках Сосновского района, и картина получится совсем нерадостная.

Пик краж приходится на осень.Это не постановочная съёмка, это реальные кадры состоявшегося ограбления квартиры в нашем городе.

Горожане пытаются предотвратить коммунальные и криминальные неприятности: устанавливают современную бытовую технику и стальные двери с серьезными замками, застекляют балконы, монтируют решетки на окнах. Но на первом месте по надежности находится комплексная охранная умная система, способная самостоятельно зафиксировать утечку воды или газа, задымление и несанкционированное проникновение в квартиру.

— На любой замок найдется отмычка, воры сегодня тоже «продвинутые», — поделился с «Комсомолкой» Сергей Н., переживший взлом квартиры в феврале 2018 года. — Знакомые полицейские рассказывают, что взломщики зачастую по несколько раз наведываются к одним и тем же жертвам, если хозяева жилья не принимают серьезных мер. Особенно это касается новых домов, где у собственников не сразу доходят руки заменить простые двери от застройщика на серьезные конструкции. Я сделал выбор в пользу новых технологий по охране квартир в Челябинске: установить сигнализацию в разы дешевле, чем стального монстра на входе в квартиру, а пользы от нее в разы больше.

Действительно, ветераны полиции рассказывают, что нередки случаи, когда злоумышленники, уже наметив пустующую квартиру, даже не пытаются ее вскрыть, заметив на дверях уведомление о том, что жилье находится под защитой «Дельты».

Еще одна проблема — пожары. В министерстве общественной безопасности Челябинской области сообщают: с начала года огнеборцы сделали 6,8 тысячи выездов на возгорания — в среднем по 197 выездов в неделю. И хорошо, если о ЧП узнают вовремя.

Пенсионер Михаил В. подтверждает: от случайного возгорания его дачу спасла сигнализация, на установке которой настояли сыновья.

— В домах в наших садовых товариществах регулярно случаются проблемы со старой электропроводкой, — рассказал пожилой дачник. — Вот и у меня произошло короткое замыкание. К счастью, сигнализация сработала штатно. Я позвонил на пульт охраны «Дельты», там быстро установили, какой именно датчик отреагировал на дым. Ну а дальше — дело техники.

Михаил, Сергей и другие читатели «Комсомолки» подтверждают: подключение к «умной» системе безопасности Delta позволило им сохранить время, деньги и, главное, нервы. Охрана квартир в Челябинске находится на высшем уровне. Специалисты «Дельты» предлагают самые разные варианты установки систем охраны и сигнализации: с камерами видеонаблюдения, «тревожными кнопками», датчиками возгорания и движения. Объединяет их надежность и оперативность: дом или квартиру оборудуют датчиками и «заводят» на пульт на следующий же день после заказа, а группы быстрого реагирования при получении сигнала прибывают на место уже через 5-7 минут.

Вдобавок в «Дельте» регулярно проходят различные акции:

— сигнализация за полцены: всего 3 450 рублей за комплект в квартиру или дом вместо 6 900 рублей + гарантированный подарок;

— бесплатный монтаж системы безопасности в дом или коттедж — установка за счет компании, плюс 50 подарков первым 50 заказчикам при условии оформления заказа через форму сайта;

— приведи друга — получи 3 месяца охраны в подарок: При оформлении второго комплекта охранной сигнализации себе или соседу, родственнику или знакомому, вы не платите за услуги «Дельты» три месяца.

Телефон «Дельта системы безопасности» в Челябинске: 8 (351) 222-11-11

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