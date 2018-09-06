2018-09-06T08:03:57+03:00
Общество

Подопечные детского фонда «Андрюша» дадут концерт на площади Революции

Юные таланты выступят в Челябинске 8 сентября
Поделиться:
Изменить размер текста:

Концерт «Навстречу юбилейному году» дадут подопечные Детского фонда «Андрюша» на площади Революции для всех жителей и гостей Челябинска. В следующем году уникальная благотворительная организация празднует свое десятилетие. За годы работы через фонд прошли тысячи детей, сотни — стали его подопечными, а выпускники учатся в ведущих творческих учебных заведениях России.

Талантливые дети Челябинской области выступят в рамках празднования Дня рождения Челябинска. Подобный концерт стал традицией, на нем звездочки «Андрюши» показывают, чему они научились во время летних творческих обучающих поездок.

8 сентября на главной площади города все желающие смогут увидеть самые яркие массовые номера Гала-концерта Премии «Андрюша-2018» для юных талантов и звезд, который состоялся в апреле в Театре оперы и балета. Перед зрителями выступят также солисты, дуэты и ансамбли — подопечные и выпускники фонда в поддержку юных талантов Челябинской области по направлениям эстрадного, народного и академического вокала, а также танцевальные коллективы.

«На концертах фонда можно увидеть самых талантливых детей области, яркие масштабные постановочные номера. Эти ребята и коллективы уже выступают на лучших площадках мира. И раз в год, по сложившейся традиции, в День рождения Челябинска мы устраиваем большой концерт для своих земляков. Это подарок родному городу и людям, которые нас поддерживают. Очень хочется, чтобы 8 сентября на площадь Революции пришло как можно больше зрителей!» — сказала руководитель фонда Юлия Жаботинская.

Детский фонда «Андрюша» приглашает всех жителей и гостей Челябинска 8 сентября на площадь Революции!

Концерт «Навстречу юбилейному году» пройдет с 15:00 до 16:30.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Здесь голая земля была, а сейчас арбузы»: зачем люди уехали из шумного города и развернули родовые поместья на заброшенном колхозном поле
«КП» отправилась в поселение родовых поместий «Солнечное» и узнала, почему здесь не любят приставку «эко» и запрещают разводить животных на убой
Новости 24
В Магнитогорске наказали полицейских, которые арестовали гуляющих на территории детского сада детей
После землетрясения в Катав-Ивановске сняли режим чрезвычайной ситуации
Житель Златоуста инсценировал ДТП в надежде получить миллион рублей по страховке
Семилетний мальчик из Челябинска заблудился в лесу Зауралья с глухим дедушкой и собаками
Каждый четвертый житель Челябинска доволен качеством ЖКХ
В небе над Челябинском природа нарисовала символ команды «Трактор»
Жители Челябинска могут посадить живое дерево по интернету
Батареи на Южном Урале этой осенью могут потеплеть раньше
В Челябинской области обнаружили ядовитую божью коровку
Дубровский расставил приоритеты в восстановлении Катав-Ивановска после землетрясения
В центре Челябинска появился модный скверик
С экс-главы Кунашакского района требуют 10 миллионов за слишком дорогую покупку
Чиновники признали, что в Челябинске воздух полон «химией»
Челябинские школьники первыми написали о землетрясении, опередив все СМИ
В Челябинской области от землетрясения пострадало шесть многоквартирных домов
Борис Дубровский срочно выехал в Катав-Ивановск
В челябинском кардиоцентре клапан сердца меняют через прокол в бедре
Младенец умер без видимых причин на Южном Урале
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 «Высшей ипотечной лиги» по итогам 7 месяцев 2018 года
Челябинская область блокирует серый ввоз морепродуктов и фруктов
Губернатор Борис Дубровский внезапно посетил сельскую больницу
Житель Копейска инсценировал ограбление, чтобы не отдавать долг