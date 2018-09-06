Подопечные детского фонда «Андрюша» дадут концерт на площади Революции

СЕГОДНЯ 08:03 2018-09-06T08:03:57+03:00

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Концерт «Навстречу юбилейному году» дадут подопечные Детского фонда «Андрюша» на площади Революции для всех жителей и гостей Челябинска. В следующем году уникальная благотворительная организация празднует свое десятилетие. За годы работы через фонд прошли тысячи детей, сотни — стали его подопечными, а выпускники учатся в ведущих творческих учебных заведениях России.

Талантливые дети Челябинской области выступят в рамках празднования Дня рождения Челябинска. Подобный концерт стал традицией, на нем звездочки «Андрюши» показывают, чему они научились во время летних творческих обучающих поездок.

8 сентября на главной площади города все желающие смогут увидеть самые яркие массовые номера Гала-концерта Премии «Андрюша-2018» для юных талантов и звезд, который состоялся в апреле в Театре оперы и балета. Перед зрителями выступят также солисты, дуэты и ансамбли — подопечные и выпускники фонда в поддержку юных талантов Челябинской области по направлениям эстрадного, народного и академического вокала, а также танцевальные коллективы.

«На концертах фонда можно увидеть самых талантливых детей области, яркие масштабные постановочные номера. Эти ребята и коллективы уже выступают на лучших площадках мира. И раз в год, по сложившейся традиции, в День рождения Челябинска мы устраиваем большой концерт для своих земляков. Это подарок родному городу и людям, которые нас поддерживают. Очень хочется, чтобы 8 сентября на площадь Революции пришло как можно больше зрителей!» — сказала руководитель фонда Юлия Жаботинская.

Детский фонда «Андрюша» приглашает всех жителей и гостей Челябинска 8 сентября на площадь Революции!

Концерт «Навстречу юбилейному году» пройдет с 15:00 до 16:30.