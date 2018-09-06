Доступный фитнес: к Дню города в Челябинске открыли три новых воркаут-площадки

СЕГОДНЯ 15:02 2018-09-06T15:04:33+03:00

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Воркаут-площадка у дворца спорта «Надежда», что на улице Марченко в Челябинске, — это уже третий спортивный объект, построенный Русской медной компанией в столице Южного Урала за последний месяц.

В школе уважают и гордятся

— У меня по физкультуре твердая «пятерка», по остальным предметам тоже «хорошо» и «отлично», — соскакивает с брусьев 11-классник Алексей Самойленко.

— Ты, наверное, в школе чуть ли не звезда, — вон какие пируэты выдаешь на площадке?

Воркаут — это десятки силовых упражнений.

— Да, есть немного (смеется). Меня постоянно приглашают на показательные выступления перед всей школой. Учителя ставят в пример, гордятся. Девчонки хлопают, визжат, парни хлопают по плечу, подбадривают. Может, немного завидуют. Главное, чтобы пример брали. Я и сам пришел в воркаут года четыре назад. До этого занимался баскетболом, дзюдо, греко-римской борьбой. Школьный приятель увлек этим видом спорта. Посмотрел ролики в Интернете. Прикольно! Ярко! Впечатляюще! Если другие могут, почему мне слабо? Так вот постепенно, через простые упражнения на уличных тренажерах, под бдительным оком более опытного друга, потом инструкторов, втянулся. Дома вместе с отцом сделал турник — просто вбили в стену два уголка, к ним приварили трубу «сороковку». Ее я заизолировал специальной пленкой, — чтобы руки не скользили. А еще сам сделал два деревянных параллельных упора. Что-то, типа, мини-брусьев для отработки силовых упражнений на удержание.

Кстати, Алексей — призер общегородских спортивных Олимпиад. В этом году намерен сдать нормативы ГТО. Говорит, постарается на золотой значок. Это прибавит дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.

Воркаут — это десятки силовых упражнений.

Инвестиции в будущее

Действительно, на парней, которые с уличными тренажерами на «ты» любо-дорого посмотреть. Одних упражнений в воркауте наберется с несколько десятков! И каждое — демонстрация силы, ловкости, умения, акробатических, гимнастических навыков.

— Посмотрите, сегодня воркаут-площадки есть во всех районах Челябинска, и они никогда не пустуют. Уличное воркаут-движение сегодня на пике популярности. На Южном Урале к такой уличной гимнастике уже подключилось не меньше 10 тысяч человек. Это, как говорят, доступный фитнес, который за довольно короткое время позволяет привести свои физические кондиции в норму, — подкачать мышцы, пресс, поправить осанку. Воркаут — спорт для всех возрастов. Это на самом деле — инвестиции в будущее, в здоровье нации. За последний месяц РМК открыла в Челябинске три новых воркаут-площадки: в Советском районе — на стадионе в поселке АМЗ, у спортшколы «Академия футбола» и сегодня на улице Марченко — у дворца спорта «Надежда». Это прекрасный подарок Челябинску к предстоящему Дню города.

Торжественное открытие очередной площадки в Челябинске.

Сегодня спортсмены показали прекрасные, полезные упражнения. Это пример для молодежи. Но начинать нужно с малого. Постепенно переходить на более высокий уровень. И РМК создает для этого все условия, — отметил на открытии воркаут-площадки депутат Законодательного собрания Челябинской области, советник Президента Русской медной компании Анатолий Еремин.

Открыта для всех желающих

После показательных выступлений спортсменов за дело взялись воспитанники спортшколы «Надежда», на территории которой открылась новая воркаут-площадка. Мальчишки и девчонки из секций настольного тенниса и баскетбола сделали зарядку вместе с атлетами, а потом поупражнялись на турниках и брусьях. Упражнения не сложные, доступные. Зато фитнес отменный!

По словам директора дворца спорта «Надежда» Данила Ефремова сегодня в спортивной школе занимается более 1200 мальчишек и девчонок, и такая площадка — большое подспорье для тренировок.

Начинать нужно с простых упражнений.

— Сегодня наши юные спортсмены опробовали воркаут-площадку. Прекрасные уличные тренажеры. Они соответствуют всем требованиям и нормативам. И эта площадка открыта для всех желающих, — говорит Данил Ефремов.

Кстати, недавно челябинские спортсмены участвовали в чемпионате России, который уже во второй раз прошел в столице Южного Урала.

— В чемпионате участвовали восемь челябинцев. Двое заняли призовые места. Геннадий Гарафутдинов и Дмитрий Зырянов заняли, соответственно, второе и третье места в силовом троеборье. Спортсмены Челябинской области входят в число лучших в России. У нас есть свои чемпионы мира, победители и призеры Кубка мира... Главное — начать тренироваться, продолжать развиваться, а результаты придут. Так, что приглашаем всех желающих. У каждого есть возможности проявить себя. Наши инструкторы постоянно проводят тренировки и для начинающих и для опытных спортсменов (записаться в группу воркаут — Прим. ред.), — комментирует председатель федерации воркаута Челябинской области Жохангир Насыров.

Инструкторы помогали юным спортсменам.

Для справки: Силовое троеборье в воркауте включает в себя упражнение «выход силой» (на две руки), подтягивание с дополнительным весом (32 кг) и отжимание на брусьях с дополнительным весом (48 кг). Ведущие спортсмены выполняют по 15-17 «раз выход силой», подтягиваются с грузом по 18-20 раз, и отжимаются с грузом больше 30 раз.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Иванов, начальник челябинского горспортуправления:

— Воркаут с каждым годом становится все популярнее, в том числе, и благодаря поддержке Русской медной компании. Это действительно крайне доступный вид спорта. А профессиональный подход к подбору тренажеров, к их установке делает его еще более популярным.

Дворец спорта «Надежда» расположен в густонаселенном районе Челябинска. К тому же здесь много учебных заведений. Жители обращались к нам с просьбой установить такую современную спортивную площадку, и вместе с РМК этот проект удалось реализовать.

Сегодня здесь сформировался целый спортивный кластер: сам дворец с залами для занятий, прекрасное поле для мини-футбола с искусственным покрытием, а рядом — воркаут-площадка. Заниматься здесь одно удовольствие. И для детей и взрослых.

ДЛЯ СПРАВКИ

За последние годы РМК установила 19 воркаут-площадок и воркаут-парков в Челябинской области, 11 из них — в областном центре. Такие площадки до конца года также откроются в Коркино, Кыштыме и поселке Межозерный. Стоимость одной площадки — от 1 до 5 млн рублей.

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