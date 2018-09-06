Взвешивание Денис Лебедев — Хизни Алтункая в Челябинске: оба боксера набрали лишние килограммы
За день до старта Международного турнира по профессиональному боксу все спортсмены прошли обязательное взвешивание. Напомним, атлет не допускается до боя, если его вес выше заявленного. Поэтому боксеры подходят к этому делу очень серьезно. Многие за месяц-другой до боя садятся на жесткую диету. «Комсомолка» узнала, как прошло взвешивание Денис Лебедев — Хизни Алтункая перед боем 7 сентября 2018 в Челябинске.
Чемпион мира среди профессионалов Денис Лебедев заявил, что за месяц ему пришлось согнать аж 12 килограммов. Напомним, Лебедев усиленно готовился к поединку в одном из боксерских центров Лос-Анджелеса. А до этого почти год не участвовал в турнирах по семейным обстоятельствам. Из-за этого его лишили титула чемпиона мира, и завтрашний бой с одним из ведущих боксеров-профи, турком Хизни Алтункая поможет Денису вновь войти в соревновательный ритм. А там и до боя за возвращение чемпионского пояса недалеко. Кстати, Лебедев может сразиться за этот титул с действующим «королем» — украинцем Александром Усиком.
Денис Лебедев на взвешивании.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На взвешивании Денис Лебедев — Хизни Алтункая оказалось, что оба боксера имеют «перевес». Вместо нужных 90,7 кг, весы показали у Дениса 96, а у Хизни — 94. Организаторы решили: раз у обоих соперников лишние килограммы, то пусть выходят на ринг. Принцип справедливости соблюден.
— Я впервые вживую вижу Хизни Алтункая. Подготовленный атлет. Смотрел его бои в Интернете. Что могу сказать? По манерам, по тактике ведения боя — типичная немецкая школа бокса. Напористая, расчетливая. Но я знаю, что ему можно противопоставить, — сказал после взвешивания Денис Лебедев.
Оппонент Лебедева Хизни Алтункая так прокомментировал предстоящий бой:
— Прилетел в Россию с хорошим настроем, я очень хорошо готов и покажу отличный бой. Поединок с Лебедевым будет моим лучшим, для меня это очень хороший шанс.
Денис Лебедев приехал на турнир с двумя дочками.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Напомним, бой Дениса Лебедева — Хизни Алтункая 7 сентября 2018 в Челябинске будет главным поединком международного турнира. В нем выступят два южноуральских боксера — чемпион Европы Алексей Евченко и чемпион страны среди профессионалов Евгений Павко. В рамках турнира пройдут 10 боев, из них три — за чемпионские титулы. В ледовой арене «Трактор» выступят боксеры из восьми стран.
СПРАВКА «КП»
Международный турнир, посвященный Дню города пройдет в ЛА «Трактор» 7 сентября. Начало в 17.00. Билеты — от 1000 до 2000 рублей.
Почетными гостями турнира станут легендарные чемпионы мира — Майк Тайсон и Константин Цзю.