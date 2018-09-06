2018-09-06T16:39:22+03:00
Спорт

Взвешивание Денис Лебедев — Хизни Алтункая в Челябинске: оба боксера набрали лишние килограммы

Атлеты прошли обязательное взвешивание, бой Денис Лебедев — Хизни Алтункая пройдет 7 сентября 2018 в Челябинске
Алексей МИКУШИН
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Обязательная стойка «лицо в лицо».Обязательная стойка «лицо в лицо».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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За день до старта Международного турнира по профессиональному боксу все спортсмены прошли обязательное взвешивание. Напомним, атлет не допускается до боя, если его вес выше заявленного. Поэтому боксеры подходят к этому делу очень серьезно. Многие за месяц-другой до боя садятся на жесткую диету. «Комсомолка» узнала, как прошло взвешивание Денис Лебедев — Хизни Алтункая перед боем 7 сентября 2018 в Челябинске.

Чемпион мира среди профессионалов Денис Лебедев заявил, что за месяц ему пришлось согнать аж 12 килограммов. Напомним, Лебедев усиленно готовился к поединку в одном из боксерских центров Лос-Анджелеса. А до этого почти год не участвовал в турнирах по семейным обстоятельствам. Из-за этого его лишили титула чемпиона мира, и завтрашний бой с одним из ведущих боксеров-профи, турком Хизни Алтункая поможет Денису вновь войти в соревновательный ритм. А там и до боя за возвращение чемпионского пояса недалеко. Кстати, Лебедев может сразиться за этот титул с действующим «королем» — украинцем Александром Усиком.

Денис Лебедев на взвешивании. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Денис Лебедев на взвешивании.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На взвешивании Денис Лебедев — Хизни Алтункая оказалось, что оба боксера имеют «перевес». Вместо нужных 90,7 кг, весы показали у Дениса 96, а у Хизни — 94. Организаторы решили: раз у обоих соперников лишние килограммы, то пусть выходят на ринг. Принцип справедливости соблюден.

— Я впервые вживую вижу Хизни Алтункая. Подготовленный атлет. Смотрел его бои в Интернете. Что могу сказать? По манерам, по тактике ведения боя — типичная немецкая школа бокса. Напористая, расчетливая. Но я знаю, что ему можно противопоставить, — сказал после взвешивания Денис Лебедев.

Оппонент Лебедева Хизни Алтункая так прокомментировал предстоящий бой:

— Прилетел в Россию с хорошим настроем, я очень хорошо готов и покажу отличный бой. Поединок с Лебедевым будет моим лучшим, для меня это очень хороший шанс.

Денис Лебедев приехал на турнир с двумя дочками. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Денис Лебедев приехал на турнир с двумя дочками.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Напомним, бой Дениса Лебедева — Хизни Алтункая 7 сентября 2018 в Челябинске будет главным поединком международного турнира. В нем выступят два южноуральских боксера — чемпион Европы Алексей Евченко и чемпион страны среди профессионалов Евгений Павко. В рамках турнира пройдут 10 боев, из них три — за чемпионские титулы. В ледовой арене «Трактор» выступят боксеры из восьми стран.

СПРАВКА «КП»

Международный турнир, посвященный Дню города пройдет в ЛА «Трактор» 7 сентября. Начало в 17.00. Билеты — от 1000 до 2000 рублей.

Почетными гостями турнира станут легендарные чемпионы мира — Майк Тайсон и Константин Цзю.

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