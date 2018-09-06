Выборы в Челябинской области 2018: кого будут выбирать челябинцы

СЕГОДНЯ 17:00 2018-09-06T17:00:39+03:00

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Более 50 тысяч южноуральцев в нынешнее воскресенье, 9 сентября, пойдут на выборы. В этот день жители области должны избрать достойных земляков в районные и городские советы депутатов, а также глав поселений.

БЕЗРАБОТНЫЙ, ВРАЧ И УЧИТЕЛЬ — ВО ВЛАСТЬ ИДУТ ВСЕ

Вакантных мест в органах нынешней власти во время выборов 9 сентября 2018 года в Челябинской области предостаточно. К примеру, в Гранитном поселении Кизильского района и в Белоусовском поселении Еткульского района нет глав. Здесь предстоит выбрать хозяина. Борьба будет нешуточной, везде по три-четыре кандидата от разных партий.

Например, в Белоусовском поселении конкуренцию нынешнему главе решили составить главбух соцзащиты и два помощника депутатов — из Челябинска и Копейска. А в Гранитном — электромонтер и учитель. Так что, придется селянам голову поломать: и кому из них верить?

В Копейске на одно место городского собрания депутатов вообще претендуют семь человек — один врач, предприниматели и безработные. Еще во время предвыборной гонки с дистанции сошел сотрудник колонии. Иначе выборы были бы здесь еще интереснее!

Во время выборов в Челябинской области 2018 страсти кипят также и в отдаленных районах. Богатая конкуренция всюду. Значит, в день тишины, выпадающий на субботу, избирателям будет о чем задуматься. В 14 муниципалитетах пройдут выборы депутатов, а в 32 муниципалитетах — дополнительные выборы депутатов.

В самом Челябинске нынче никого не выбирают. Вакантных мест попросту нет.

УЧАСТКИ К ВЫБОРАМ ГОТОВЫ

Власти сделали все возможное, чтобы обеспечить работу участков технически.

— Мы готовы обеспечить высокий уровень безопасности участников избирательного процесса, обеспечить выборам спокойный, конституционный ход, — пообещал губернатору области накануне предсеталь Избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

ПОЧЕМУ 9 СЕНТЯБРЯ

Этот день выбрали не случайно. Это единый день голосования по всей России. В нынешнее воскресенье избирательные участки откроются в 80-ти регионах страны. Где-то свой голос люди отдадут даже за губернаторов, за кандидатов в депутаты Госдумы, а в Москве будут выбирать мэра, должность которого занимает наш земляк Сергей Собянин.

В Челябинской области все выборные должности попроще, но этим и интереснее. По сути, южноуральцам предстоит определить тех людей, которые станут вершить судьбу региона непосредственно на местах. Их мы запросто сможем встретить на родной улице и спросить за работу по полной программе.

Кстати, во время выборов 9 сентября 2018 года в Челябинской области избирательные участки будут работать с 8 до 20 часов. Полный список избирательных кампаний и сведения о кандидатах размещены на официальном сайте областного избиркома.

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