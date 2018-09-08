Что сказал Никита Михалков Денису Лебедеву после победы в Челябинске

СЕГОДНЯ 10:15 2018-09-08T10:19:40+03:00

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В главном рейтинговом бою на Международном турнире в Челябинске чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации Денис Лебедев в третьем раунде нокаутом уложил своего соперника из Турции Хинзи Алтункая, который входит в ТОП-15 мирового рейтинга.

Сразу после поединка Лебедев рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск», как складывалась подготовка к бою, как проходил сам поединок, о том, кто его поддерживал, а также о ближайших спортивных планах.

НУЖНО ЕЩЕ ПООТЖИМАТЬСЯ

Лебедев в тельняшке. Кулаки напряжены. Кажется, что бой его только раззадорил, и он готов драться дальше.

- Тяжело я начал бой. Сказалось, наверное, то, что у меня год не было соревновательной практики. Потом вошел в ритм. Стало полегче. Это результат очень тяжелых тренировочных сборов в Лос-Анджелесе. Поначалу вес был примерно 110 килограммов. Согнал примерно 14 кило.

Считаю, что еще не выработал себя в этом бою. Думаю, что надо пойти в раздевалку и еще поотжиматься, - улыбается Денис Лебедев.

- Как удалось провести нокаут?

- Классика жанра. Контрудар прямой. Я левша. Это один из моих любимых приемов.

- Что было в глазах Алтункая перед началом боя?

- Сначала была жесткость, колючесть. Но когда он увидел в моих глазах уже мою жесткость, то его раз и все, как отрубило. Остальное, как говорят, дело техники… Хотя Хинзи начал в своем стиле. Он умеет нокаутировать. Уронил 17 человек. Досрочно закончил. Знает, как это делается. Даже я умудрился пропустить от него неплохой удар. Он прицеливался. Но потом появилась легкость и я попал ему в голову нокаутирующим.

- Первые два раунда нащупывали соперника, проверяли?

- Да, именно такая была тактика. И даже Костя Цзю перед боем зашел в раздевалку и так уважительно и тактично говорит: я не буду ничему учить, но ты не забывай соперника прикармливать. Это значит, что нужно немного его помассижировать: побольше ударов по корпусу, а уже после переход на голову. И все это постепенно, но с элементами неожиданности. Я Косте отвечаю: все идет по плану. Я сам уже не мальчик (Лебедеву 38 лет, - Прим. ред.) и знал, что нужно делать.

ГОТОВ ДРАТЬСЯ С УСИКОМ В КИЕВЕ

- Какие планы на будущее?

- 9 сентября пойду на выборы главы администрации Московской области.

- А спортивные?

- Я ждал этого боя, готовился. Сейчас хочется до конца отработать свой чемпионский пояс. У меня еще есть возможность защитить статус супер-чемпиона. И я имею право сразиться с украинцем Александром Усиком – действующим чемпионом, или с претендентом – Муратом Гассиевым. Без вопросов. Хоть я могу драться только за один пояс. А у Усика все четыре. Но я готов биться хоть за один пояс. Вернуть его себе после отпуска.

- Готовы ли вы приехать на бой с Усиком в Киев?

- Я пару лет жил в Киеве, потом в Ялте. У меня там много друзей. Я ждал этого вопроса. Да, возможно будут какие-то разговоры, действия в плане проведения боя в Киеве.

Украинцы – это наши братья славяне. Сам Александр Усик в своих интервью придерживается примерно такой же точки зрения.

Спорт и ничего политического. Думаю, что со временем и политические отношения между нашими странами урегулируются. Мы успокоимся.

У САМОГО СИБИРСКАЯ КРОВЬ

- В Челябинске за вас болели дочки. Что они сказали отцу после боя?

- Стояли с глазами «по пять копеек». Сказали – молодец. Они много не говорят. Все можно увидеть в их глазах.

- Как вам турнир, как организация?

- Урал всегда радует, здесь всегда очень гостеприимно, тепло встречают. Меня здесь чуть не разорвали на мелкие кусочки. В хорошем смысле. Москва, Подмосковье – здесь публика избалована разными мероприятиями. На Урале люди простые, добрые. У меня у самого сибирская кровь течет. Отец из Красноярска. И сам по себе человек открытый. Из-за чего иногда и страдаю. Казалось, где-то нужно промолчать. Но иногда я этого сделать не могу. Я такой, какой я есть.

МИХАЛКОВ ПОПРОСИЛ ВЕРНУТЬСЯ

- Не исключен вариант боя с Муратом Гассиевым?

- Да, не исключен и такой вариант. Тем более, публика разделилась. После последнего, выигранного Муратом боя, кто-то считает, что победа моя, кто-то – что Гассиева. Да, это уже пройденная история, хотя, возможно, будет и новая.

И у меня и у Мурата есть команда, которая работает над тем, чтобы проводить рейтинговые и чемпионские бои. Вариантов много.

- После боя вас поздравил ваш преданный болельщики, режиссер Никита Михалков. Что он сказал?

- Никита Сергеевич человек прямой. Он всегда говорит – доволен или недоволен боем. Мы иногда вместе с Сашей Поветкиным заезжаем к нему на киностудию. Пьем чай. Откровенничаем. Никита Сергеевич так комментирует: вот в этом бою ты был на 100 процентов молодец. А в этом не очень. А сегодня он похвалил. Сказал, чтобы я возвращался на ринг.

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