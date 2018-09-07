2018-09-07T06:52:20+03:00
Общество

Как будет работать общественный транспорт в Челябинске в День города 8 сентября 2018

Планируйте свои маршруты заранее и будьте внимательны
Ольга АНТОНОВА
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Из-за фейерверка центр города закроют для автомобилей и общественного транспорта.Из-за фейерверка центр города закроют для автомобилей и общественного транспорта.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Мы знаем, что официальный день рождения Челябинска — 13 сентября. Но из-за капризной погоды обычно торжества сдвигаются на неделю. В этом году нас ждет богатая афиша праздничных событий. Мы узнали, как будет ходить общественный транспорт в День города в Челябинске.

В этом году главные события пройдут в субботу, 8 сентября. Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск», весь праздничный день общественный транспорт будет работать в особом режиме и по измененной схеме движения.

В ОБЪЕЗД ПЛОЩАДИ РЕВОЛЮЦИИ

14.30 — 20.30: автобусы № 4 и № 64 будут объезжать пл. Революции по следующей трассе: ул. Свободы — ул. Труда — Свердловский пр. — пр. Ленина, далее по маршруту.

15.00 — 22.00: закрыто движение электротранспорта по ул. Тимирязева от ул. Воровского до ул. Цвиллинга.

18.00 — 22.00.: закрыто движение по ул. Воровского от ул. С. Кривой до пр. Ленина, а также по пр. Ленина от ул. Красной до ул. Цвиллинга.

21.00 — 22.30: из-за фейерверка закрывается движение электротранспорта по ул. Кирова от ул. Труда до пр. Победы, по ул. бр. Кашириных от ул. Краснознаменной до ул. Российской, по Свердловскому пр. от пр. Победы до пр. Ленина, по ул. Труда от ул. Российской до ул. Энгельса, по пр. Ленина от Свердловского пр. до ул. Цвиллинга.

ПОСЛЕ ФЕЙЕРВЕРКА ВСЕХ РАЗВЕЗУТ

По окончания фейерверка зрители могут воспользоваться услугами городского транспорта. Трамваи и троллейбусы будут ожидать в нескольких зонах. Так, с пл. Революции по привычным маршрутам отправятся трамваи №3 (на ЧМК), № 5 (на ЧЭМК), № 7 (на ЧГРЭС), №8 (на ул. Чистопольскую), №16 (к ул. Чичерина).

С перекрестка Свердловского пр. и пр. Победы отправятся трамваи №14 (к разворотному кольцу «Копровый»), №15 (на ЧТЗ), № 16 (к «Колющенко»), № 17 (на Медгородок).

С Алого Поля выйдут трамваи №17 (на ул. Чичерина), № 17 (на «Медгородок»), № 20 (на ЧМК).

С остановки «Театр оперы и балета» на конечную «Колющенко» отправится трамвай № 16.

С остановки «Теплотехнический институт» отправятся трамваи № 3 (на ЧМК), № 15 (к ул. Чичерина) и № 15 (на ЧТЗ).

На Алом Поле будут ждать троллейбусы №12 (к ул. Молдавской), № 7 (на ЧМК), № 8 (в Ленинский район), № 19 (к конечной «Первоозерный»), № 5 (на АМЗ).

С перекрестка Свердловского пр. и пр. Победы отправятся троллейбусы № 7 (на АМЗ), № 7 (на ЧМК), № 12 (к конечной «Молдавская»).

С ост. «Детский мир» выйдут троллейбусы № 8 (на ЧКПЗ), №17 (к ул. «Молдавская»), № 19 (к конечной «Первоозерный»).

С перекрестка ул. Энгельса и ул. Труда отправятся троллейбусы № 14 (на ЧМК), № 17 (к конечной «Молдавская»), № 27 (к конечной «Молдавская» по ул. Чичерина).

Автобусы №64 будут ожидать пассажиров на ж/д вокзале и после открытия движения направятся на северо-запад;

Автобус № от ЮУрГУ отвезет в Тракторозаводский район. Здесь же будет ожидать автобус № 81 (с движением в сторону Ленинского района.

Автобусы № 31 встанут на Свердловском пр. и отвезут в Металлургический район.

АВТОВОКЗАЛ ВО ДВОРЦЕ СПОРТА «ЮНОСТЬ» ЗАКРЫВАЕТСЯ

Пассажирам автобусов, отправляющихся с автовокзала Д/С «Юность» нужно быть особенно внимательными. В субботу, 8 сентября, автовокзал закроется в 18.00 - из-за фейерверка.

Все междугородние и пригородные автобусы будут отправляться с автостанции «Областная больница».

Забывших новое расписание бесплатно довезут до мест отправления нужных автобусов.

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