Губернатор Борис Дубровский поручил за три месяца устранить все разрушения из-за сейсмической активности устранимы

СЕГОДНЯ 10:19 2018-09-07T11:25:22+03:00

После землетрясения в Катав-Ивановске губернатор оперативно выехал на место

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Больше всего в небольшом городе на западе Челябинской области из-за подземных толчков пострадало здание больницы. Здание возведено в 1978 году, косметические ремонты были, заменили оконные рамы, но капитального ремонта за последние два десятилетия — ни разу.

После подземных толчков временно приостановлена работа стационара и детской поликлиники. Эвакуировали 72 пациента, в том числе 28 детей. Часть пациентов выписали (у кого подошло время выписки), остальных перевели в больницу Усть-Катава.

В тот же день, 5 сентября, в Катав-Ивановск оперативно выехал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Он осмотрел здания больницы, техникума, многоквартирные дома и строения в частном секторе, поврежденные из-за подземных толчков. Губернатор пообщался с жителями города.

После глава региона провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Дубровский отвел два-три дня на разработку системы медицинского обслуживания жителей Катав-Ивановска. Ни пациенты, ни медицинский персонал не должны испытывать неудобства.

Местная больница сильно пострадала, ее ремонт поручено осуществить в течение двух-трех месяцев, если не разрушены несущие конструкции. Состояние больницы оценят специалисты регионального минстроя.

— Все повреждения устранимы. После подземных толчков специалисты действовали совершенно правильно. Наша задача — организовать медицинскую помощь жителям Катав-Ивановска качественно и в полном объеме. В этом и заключается мое поручение министерству здравоохранения Челябинской области. Очевидно, что работу врачей на другой площадке нужно будет организовать очень оперативно, обеспечив техникой, оборудованием, транспортом. Чтобы и медики, и пациенты не испытывали трудностей, — отметил Борис Дубровский.

Фото: пресс-служба губернатора.

ПОМОЧЬ В РЕМОНТЕ ПЕЧЕЙ

Потребуется помощь жителям частного сектора: некоторые дома пострадали. Губернатор подчеркнул, что, организуя помощь тем, у кого строения реально пострадали, важно не допустить спекуляции, когда за новые разрушения пытались бы выдать повреждения, полученные раньше.

— В приоритетном порядке надо оказать помощь людям в ремонте домов, имеющих печное отопление. Это важно, так как наступает отопительный сезон. Ресурсы будем выделять, — заявил губернатор.

«НЕ КРИТИЧНО»

Глава Катав-Ивановского района Евгений Киршин уверен: в соцсетях много паники, неподтвержденных слухов.

— Ситуация не критичная. После обследования картина будет более полной. Ремонт требуется, и губернатор пообещал помочь финансами. Мы все сделаем максимально быстро. Степень повреждений оценят эксперты. Однозначно можно определить, старое ли повреждение строения или полученное в момент подземных толчков. Главное — помочь реально пострадавшим. Самая существенная сумма, в несколько миллионов рублей, потребуется на ремонт больницы. Губернатор обещал помочь, — пояснил Киршин.

17 ГРУПП ЭКСПЕРТОВ

Напомним, что около 4 часов утра 5 сентября, по данным Единой геофизической службы РАН, в Катав-Ивановском районе произошла сейсмическая активность магнитудой 5,6. Ближайший населенный пункт — поселок Орловка находится в 1,5 км от зоны сейсмической активности. В радиусе 50 км находятся три муниципальных образования и 17 населенных пунктов.

Повторно сейсмическая активность произошла в Катав-Ивановском районе повторно в 12 часов 27 минут. Интенсивность — 4,6 балла.

По распоряжению губернатора создано и работает 17 групп по проверке объектов инфраструктуры и жилых домов.

Кстати, режим ЧС в Катав-Ивановске снят. Введен режим повышенной готовности. Школы и детсады города работают в штатном режиме.