К саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске появится симфонический оркестр

СЕГОДНЯ 11:18 2018-09-07T11:25:22+03:00

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Культурная афиша Челябинска и области вновь наполнена событиями. Стартовал 82-й театрально-концертный сезон. Впрочем, как заявил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, и летом активно шли предсезонные показы постановок. Работала филармония.

МЕЛОДИИ ЮНОСТИ

Уникальный проект нынешнего сезона — программа «Ветеранские встречи». Проект поддерживается губернатором Борисом Дубровским.

— В повседневной жизни наши уважаемые ветераны предоставлены в основном сами себе. А если собираются, то только на значимые мероприятия. И вот родилась такая идея провести концерты в городах и районах Челябинской области. Идею губернатора поддержали местные ветеранские организации. В минувшем театральном сезоне в каждом муниципальном образовании мы провели концерты силами филармонических коллективов. Для уважаемых ветеранов концерты бесплатны, все финансировалось из программы губернатора, — говорит министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Репертуар концертов включал дорогие пожилым людям мелодии — советского времени, песни военных лет. Раз проект оказался успешным, его решено расширить, привезти в глубинку новые коллективы. Губернатор Борис Дубровский в семь раз увеличил средства на этой программу: они заложены в проекте областного бюджета-2019.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ КАССЫ В ГЛУБИНКЕ

Еще один культурный проект Челябинской области — «Театрально-концертный зал». В Челябинской области девять «оплотных» театрально-концертных залов, где проходят концерты и спектакли, билеты на которые стоят очень демократично — не более 200 руб.

— Театрам были бы убыточны такие гастроли. Но наша политика — доступность для южноуральцев лучших образцов культуры и искусства, в том числе театрального и музыкального. Программа поддержана губернатором Борисом Дубровским, финансируется из областного бюджета, — говорит министр культуры.

Без поддержки главы региона такой проект не был бы возможным, ведь в среднем выезд театрального или концертного коллектива в глубинке обходится в 150 тыс. рублей, а сборы не превышают 50 тыс. рублей. Но главное — отдаленные районы не чувствуют себя обделенными. Уже сейчас в девяти опорных киноконцертных залах сформирована на год репертуарная политика, сверстана афиша, работают театральные кассы.

СРЕДИ ЛУЧШИХ ЗАЛОВ РОССИ И ЕВРОПЫ

Основательно к сезону 2019 — 2020 подготовилась Челябинская филармония.

— По уровню, по качеству, по звездному составу мировых исполнителей концертная программа сезона и в органном зале «Родина», и в концертном зале им. Прокофьева и в залах по региону не хуже, чем в Европе и России, включая Концертный зал им. Чайковского Московской филармонии, — отмечает генеральный директор Челябинского концертного объединения Алексей Пелымский.

Седьмого сентября при поддержке губернатора Бориса Дубровского открывается III Международный фестиваль духовной музыки. Перед жителями региона выступит хор из Армении, хор Валаамского монастыря, лучшие коллективы Челябинской области и регионов России.

МУЗЫКА БОЛЬШОГО ГОРОДА

А 26 сентября в Челябинске откроется уникальный международный фестиваль «Джаз на большом органе». Как отметил Алексей Пелымский, органисты с мировыми именами, всегда приезжают в город с большим удовольствием: наш орган — один из лучших в стране.

А по решению губернатора в Челябинске появится симфонический оркестр.

— Разработана программа, мы готовы. Задача непростая, но есть вакансии, есть желающие переехать в Челябинск музыканты. И к саммитам ШОС и БРИКС у нас появится симфонический оркестр, — говорит министр культуры Алексей Бетехтин.

— Наша ценовая политика очень лояльна. Конечно, если бы не было помощи губернатора, трудно сказать, были бы возможны концерты и фестивали с участием таких звезд, как Денис Мацуев, Юрий Башмет. Есть квота билетов для ветеранов, для многодетных: их стоимость в три-четыре раза ниже утвержденной. Мы всем рады и ждем всех, — говорит Алексей Пелымский.