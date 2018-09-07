Лапта, курэш и городки: челябинцев приглашают на Фестиваль по национальным видам спорта

СЕГОДНЯ 11:32 2018-09-07T11:32:54+03:00

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15 сентября 2018 года в парке имени Гагарина пройдет Фестиваль по национальным видам спорта. Гости и участники познакомятся с разнообразием спортивных игр со многовековой историей, которые передавались из поколения в поколение, вбирая в себя лучшие национальные традиции.

— Национальные виды спорта в России направлены на то, чтобы у молодого поколения развивались не только физические, но и духовные качества, а также выносливость, меткость, ловкость и способность анализировать. Многие виды национального спорта формируют у молодежи волю к достижению цели, — сообщают в пресс-службе городской администрации. — В наше время для физического и духовного воспитания подрастающего поколения очень важно использовать традиционный потенциал, накопленный многолетним жизненным опытом народов. Нужно сохранять и развивать национальные виды как перспективного средства физического воспитания, способствующего развитию массовости физической культуры и спорта.

На фестивале зрители увидят и смогут принять участие в нардах, городках, лапте, якутской борьбе на палках — массреслинге, борьбе на поясах — курэше, гиревом спорте, национальной стрельбе из лука, самбо, ушу и перетягивании каната. На площадках выступят как любители, так и титулованные профессиональные спортсмены.

Впервые на Фестивале по национальным видам спорта состоится квест «Забег традиций». Соревнования будут состоять из двух категорий: команды из шести человек (в составе две-три девушки, три-четыре юноши) и семейные. В квесте могут принять участие представители молодежных отделений национально-культурных центров и все желающие. Жеребьевка между командами состоится в 11.00.

Даже если вы не примете участие в Забеге традиций, то можно попробовать богатырскую силу в поднимании гирей, меткости в стрельбе из лука, ловкости в игре «Городки», смекалку в восточной игре нарды, и упорство в якутской борьбе массреслинг.

Официальное открытие Фестиваля по национальным видам спорта — 15 сентября в 12.00 в парке имени Гагарина. Узнать дополнительную информацию и зарегистрироваться можно по ссылке.