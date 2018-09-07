2018-09-07T11:43:13+03:00
Спорт

Бой Денис Лебедев — Хизни Алтункая 7 сентября 2018: прямая онлайн-трансляция турнира RCC Boxing Promotions в Челябинске

Бокс, Денис Лебедев — Хизни Алтункая. Прямая онлайн-трансляция боя состоится 7 сентября 2018 года
Алексей МИКУШИНСергей УФИМЦЕВ
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Бой Денис Лебедев — Хизни Алтункая 7 сентября 2018 будет главным поединком вечера.Бой Денис Лебедев — Хизни Алтункая 7 сентября 2018 будет главным поединком вечера.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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7 сентября в Челябинске грандиозный вечер профессионального бокса — международный турнир с участием атлетов из восьми стран мира. 10 боев. Три из них титульные — за чемпионские пояса. Главный поединок вечера: бой Денис Лебедев — Хизни Алтункая 7 сентября 2018. Лебедев после годичного перерыва возвращается на ринг. «КП» ведет прямую онлайн-трансляцию турнира RCC Boxing Promotions в Челябинске. Начало турнира в 17:00 по местному времени.

Год назад по семейным обстоятельствам Денис Лебедев решил приостановить боксерскую карьеру. Поэтому ему был присвоен статус «чемпион в отпуске. Но сейчас он полон решимости вернуться и победить. В случае успеха Лебедев наберет нужные рейтинговые очки в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации, и будет претендовать на бой за чемпионскую корону с нынешним обладателем этого титула, украинцем Александром Усиком.

Кстати, Денис Лебедев приехал в Челябинск с двумя дочками и семимесячным сыном Климом. Боксер часто берет своих детишек на свои поединки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин Цзю, абсолютный чемпион мира по боксу, гость турнира RCC Boxing Promotions в Челябинске:

— Хочу пожелать Денису Лебедеву удачи. Дай Бог, чтобы все сложилось, без травм. И я желаю ему стать чемпионом миром. Послезавтра мой сын будет выступать. Ему предстоит бой против серьезного соперника. У него из 19 боев — 18 нокаутов, имеет три поражения. Это вызов для моего сына, и я надеюсь, что он пройдет его правильно, без травм. Я надеюсь, что в одну из программ, которую мы будем делать здесь или в Челябинске, я смогу привезти его сюда. Мы очень часто созваниваемся, говорим о тактике, что-то советую ему.

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