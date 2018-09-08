Шесть челябинцев, которые прославят город

СЕГОДНЯ 04:00 2018-09-07T16:31:21+03:00

В свои 10-16 лет эти таланты поражают своими способностями

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МУЗЫКА

Алиса Рогулина: в паре с Мацуевым и Бутманом

К 12 годам Алиса дала полсотни концертов в России Австрии и Германии. Она не просто играет на фортепиано, она импровизирует. В 12 лет!

Пианистка выступала вместе с известными музыкантами Денисом Мацуевым, Игорем Бутманом, братьями Ивановыми, оркестром «Новая Россия» Юрия Башмета, Анатолием Кроллом.

В копилке этого маленького таланта победа во всероссийском конкурсе «Синяя птица». На нем Алиса получила приз — миллион рублей.

К 12 годам Алиса дала полсотни концертов в России Австрии и Германии.

— Свой миллион Алиса хочет потратить на образование, она мечтает стать профессиональной артисткой, — говорит папа девочки Сергей Рогулин. — Этот учебный год она начала в музыкальной школе имени Гнесиных в Москве. Блестяще сдала вступительные экзамены и прошла на бюджет.

Алиса талантлива не только в музыке. Она успевает писать олимпиады в школе и получать пятерки. Еще девочка освоила игру на барабанах и периодически играет с джазовыми музыкантами. Свободного времени у нее немного, но когда оно появляется, читает приключенческие книги.

СПОРТ

Иван Стежкин: среди лучших хоккеистов страны

В июле в составе юниорской сборной России Ваня стал лучшим нападающим представительного хоккейного турнира в Сочи.

16-летний Иван — воспитанник спортшколы «Трактор». На коньках с 3,5 года. В спорт его привел папа, Максим Стежкин, в прошлом хоккеист.

В июле в составе юниорской сборной России (игроки до 17 лет) Ваня стал лучшим нападающим представительного хоккейного турнира в Сочи, а команда завоевала «золото». Иван входит в двадцатку лучших молодых российских игроков 2002 года рождения.

Признанный лидер команды. Его называют гроссмейстером комбинационной игры. Иван — центральный нападающий, многие атаки строятся через его выверенные передачи. Он отлично видит площадку и контролирует шайбу. Отрабатывает на максимуме сил свое игровое время на площадке, хорош при игре в неравных составах, обладает голевым чутьем.

Сейчас Ваня в 10-м классе. Хочет экстерном окончить школу и поступить в УралГУФК на тренера и продолжить свою карьеру во взрослой команде.

НАУКА

Миша и Анфиса Макаровы: повелители роботов

Брат и сестра заняли I место на престижном международном чемпионате по робототехнике FIRA RoboWorld Cup.

12-летний Миша и 10-летняя Анфиса собрали железного тяжелоатлета. Брат и сестра заняли I место на престижном международном чемпионате по робототехнике FIRA RoboWorld Cup. Наши ребята победили в классе человекоподобных роботов. Побили два мировых рекорда среди детей и взрослых.

— Миша занимается робототехникой четыре года во Дворце пионеров им. Крупской и в технической школе «Сфера знаний». Он не раз побеждал в региональных и российских соревнованиях по робототехнике. Специализируется на создании человекоподобных роботов. К победе в Тайване готовился с преподавателями три месяца, — рассказал папа Андрей Макаров.

Перед ребятами стояла сложная задача: их робот пронес над головой штангу, на которую вместо блинов было надето 104 CD-диска.

Папа детей — физик, окончил ЧелГУ. Он предприниматель, соучредитель сети клиник лазерной эпиляции «Клеопатра». Мама, Ирина Владимировна, окончила ЧелГУ, магистр математики.

— Мы видим в регионе большой потенциал робототехники. У нас много талантливых детей, суперпедагогов и неравнодушных родителей, — сказал Андрей Макаров.

ВОЛОНТЕРСТВО

Данил Кирпиченко: 15-летний капитан

В подчинении Данила 200 человек.

Данил в свои 15 лет руководит отделом молодежных проектов благотворительного фонда «Мост». В его подчинении 200 человек. Большинство сотрудников на две головы выше, и минимум на пять лет старше него. Но мальчишку слушаются. Под руководством Данила провели сотни мероприятий: от поездки в детский дом до городского благотворительного забега. Взрослые в его дела даже не лезут — доверяют.

Волонтерить мальчишка стал с 11 лет. Его «заразили» ребята, которые раздавали ленточки к Дню Победы в центре города. Даниил прибежал домой, в интернете нашел десятки волонтерских организаций и позвонил в каждую. Везде отказывали, как только узнавали его возраст. А вот в фонде «Мост» взяли. И не пожалели.

Данил с азартом включился в работу, был везде и всюду, засыпал руководство идеями. Никогда не подводил. Сейчас Данилу пятнадцать, он лично проводит тренинги, договаривается о встречах, полностью берет на себя организацию всех мероприятий. При этом в школе учится на четыре и пять. А после школы хочет поступать в ЧГИК на режиссуру организации мероприятий.

ПРОИЗВОДСТВО

Максим Касьянов: станки интересней атлетики

Увлечение Макса — WorldSkills. Это международное движение, которое популяризирует рабочие профессии.

Максим в этом году поступил в технический колледж на технолога металлообрабатывающего производства. Ему 15 лет. Увлечение Макса — WorldSkills. Это международное движение, которое популяризирует рабочие профессии.

Его конек — токарные работы на станках с числовым программным управлением (ЧПУ). В этой компетенции занял третье место на всероссийских соревнованиях.

— Я вообще из деревни. Там на уроках труда нам интерес к токарным работам и привили. Правда, в школе были старые громоздкие приборы, все в масле. Но мне все равно понравилось на них работать. Потом моя семья переехала в город. В новой школе на уроках труда нас водили в технический колледж, и меня еще больше затянуло, — говорит Максим.

Задача Макса настроить станок, написать программу и следить за тем, чтобы ничего не вышло из-под контроля. Мама Максима работает на ЧТЗ-Уралтраке, много рассказывала о работе. А еще с малых лет парень копался в гараже с дедом.

— Токарные работы стали для меня неотъемлемой частью жизни. До этого я много чем занимался, но никогда так не любил свое дело. Даже когда увлекался легкой атлетикой, не горел так. Мог пропустить тренировку. А вот сейчас ни дня не пропускаю.

После колледжа он хочет устроиться по специальности. А в будущем желает обучать таких же ребят, как и он сейчас.