«На пенсию не пойду!»: Начальницу сняли за то, что она дважды увольняла 75-летнего сторожа

СЕГОДНЯ 09:34 2018-09-08T09:36:19+03:00

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Иван Петрович из Верхнеуральска (имя изменено — ред.) человек старой закалки. Сидеть без дела не привык. Всю жизнь работал металлургом, а на старости лет пошел сторожить детский сад. На работу ходил по часам, от обязанностей не отлынивал, но попал все же в немилость к боссу.

— У садика ставили свои машины сотрудники соседней организации, а старик их гонял. Те пожаловались заведующей детсадом. Вот она, якобы, и решила его уволить, — рассказали нам сотрудники.

УВОЛЬНЕНИЕ ПЕРВОЕ

Повод для увольнения 40-летняя заведущая выдумала сама. Старика обвинили в прогулах. От возмущения Иван Петрович чуть не задохнулся: в трудовой у него одни благодарности, а тут — уволили по статье. И пошел в прокуратуру.

— Проверка показала, что пенсионера уволили незаконно. Прогулы ему придумали задним числом. Никаких объяснений по поводу невыхода на работу с него не брали, с приказами о дисциплинарном взыскании не знакомили, — рассказал газете «Комсомольская правда» — Челябинск» помощник прокурора Верхнеуральского района Дмитрий Спиваков.

Заведующую детсадом оштрафовали на пять тысяч рублей, а пенсионера восстановили на работе.

УВОЛЬНЕНИЕ ВТОРОЕ

Теперь эмоции стали зашкаливать у заведующей детсадом: каков старик, как он смел! Дама затаила обиду и решила избавиться от престарелого сторожа. Спустя месяц снова уволила его за прогулы. На этот раз прогул был реальным, однако не все так просто...

— После восстановления на работе начальник должна была уведомить подчиненного, когда он должен выйти на смену. Однако уведомление ему никто не послал, поэтомцу он не вышел на работу, — говорит Дмитрий Спиваков.

Повторное увольнение также проверила прокуратура. Заведующая детсадом сдала на проверку фальшивое уведомление. Еще три года назад его отправляли другом сотруднику. Доказать свою правоту руководитель садика не смогла.

В итоге прокуратуре потребовала привлечь заведующую детсадом к дисциплинарной ответственности. Ее работодателю дали месяц на размышление. Однако дама не стала ждать наказания и уволилась из детсада сама.

Иван Петрович опять работает сторожем. На его карточку перечислена компенсация за время вынужденных прогулов.

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