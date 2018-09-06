Параспортсмены Челябинской области пересядут в новые коляски

6 Сент. 15:00 2018-09-07T13:56:42+03:00

Перед соревнованиями по настольному теннису в Санкт-Петербурге Константин Ковалев получит новую коляску. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области.

Покупку современных средств передвижения для южноуральцев с ограниченными возможностями здоровья одобрил губернатор Борис Дубровский

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На личный прием к главе региона обратился Константин Ковалев. Константин — инвалид-колясочник, кандидат в мастера спорта по настольному теннису.

Ему и его товарищу, мастеру спорта по настольному теннису Владимиру Гайноченко, для достижения высоких результатов требуются новые спортивные коляски и спортинвентарь.

Впереди у спортсменов — чемпионат России по настольному теннису, который пройдет в декабре в Санкт-Петербурге.

— На эти соревнования спортсмены должны поехать уже на новых колясках. Необходимо в кратчайшие сроки провести все процедуры. Желаю нашим спортсменам удачи на предстоящих стартах и жду результатов, — прокомментировал свое решение Борис Дубровский.

Дубровский распорядился о приобретении для челябинских параспортсменов новых инвалидных колясок.

Кроме того, по распоряжению главы региона из областного бюджета выделят средства на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для параспортсменов.