Параспортсмены Челябинской области пересядут в новые коляски
На личный прием к главе региона обратился Константин Ковалев. Константин — инвалид-колясочник, кандидат в мастера спорта по настольному теннису.
Ему и его товарищу, мастеру спорта по настольному теннису Владимиру Гайноченко, для достижения высоких результатов требуются новые спортивные коляски и спортинвентарь.
Впереди у спортсменов — чемпионат России по настольному теннису, который пройдет в декабре в Санкт-Петербурге.
— На эти соревнования спортсмены должны поехать уже на новых колясках. Необходимо в кратчайшие сроки провести все процедуры. Желаю нашим спортсменам удачи на предстоящих стартах и жду результатов, — прокомментировал свое решение Борис Дубровский.
Дубровский распорядился о приобретении для челябинских параспортсменов новых инвалидных колясок.
Кроме того, по распоряжению главы региона из областного бюджета выделят средства на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для параспортсменов.