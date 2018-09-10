2018-09-10T09:55:44+03:00
Общество

Итоги выборов в Челябинской области 2018: картонному кандидату в Копейске голову оторвали

Как прошел единый день голосования на Южном Урале
Ирина ГОЛЛАЙ
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На избирательные участки пришли 50 тысяч южноуральцев. Челябинск на этот раз не голосовал.На избирательные участки пришли 50 тысяч южноуральцев. Челябинск на этот раз не голосовал.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Этой ночью челябинцы спали. Одни устали от шумного и веселого дня рождения города. Кто-то хотел забыться после митинга против пенсионной реформы.

Другое дело — окрестные города и поселки. Вчера едва ли не в каждом голосовали. В воскресенье, 9 сентября, жители области выбирали местную власть.

Итак, каковы итоги выборов в Челябинской области 2018.

ЯВКА ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЛА

На этот раз избирком должен распределить 186 мандатов. Среди вакантных мест есть весьма интересные.

Например, на место в собрании депутатов Копейска претендуют сразу семь человек. А в элитном поселке Новый Кременкуль под Челябинском, семь свободных кресел и 40 желающих их занять.

Явка на выборах была неравномерной. Например, к четырем часам дня на участок в Озерска, пришли всего 8% избирателей. А в селе Новоершовское и в поселке путь Октября под Кизилом — больше 60%.

К вечеру в лидеры выбился Уйский район, здесь в селе Нижнеусцелемовское проголосовали 80%.

Впрочем, на этих выбора порога нет. Голосование на всех участках считается состоявшимся, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» пресс-секретарь Территориального избиркома Челябинской области Екатерина Колбышева.

БЕЗ ПРОВОКАЦИЙ НЕ ОБОШЛОСЬ

В целом выборы проходили тихо, пока картину дня не оживил Копейск. Рядом с одним из избирательных участков здесь появилась картонная фигура одного кандидата и автобус с агитками. С автобусом разобралась полиция, агитки пришлось свернуть. А картонному кандидату кто-то оторвал голову.

В избирком также отправлено видео, на котором местные жители хвалятся, что заработали 300 рублей, отдав свой голос за прототипа картонной куклы.

— Эту историю комментировать не возьмусь. На такие вопросы сегодня в полдень ответит лично глава местного избиркома, — пообещала Екатерина Колбышева.

КТО ПОБЕДИЛ

Все голоса избирателей уже подсчитаны, итоги выборов подведены. Результаты уже появились на сайте облизбиркома. Озвучим только самые интересные позиции.

В копейское Собрание депутатов с большим отрывом от конкурентов прошел уже не картонный, а вполне реальный индивидуальный предприниматель Илья Ефимов, выдвинутый от «Единой России» (он набрал 44,9% голосов избирателей).

Хозяином Белоусовского сельского поселения остался ныне действующий глава Михаил Осинцев (88,22% голосов). В поселке Гранитный руководящую должность сохранил Игорь Киселев (82,47%) — оба «единороссы». Впрочем, как и подавляющее большинство кандидатов, прошедших в органы местной власти. На отдельных участках они набрали свыше 90% голосов.

Теперь посмотрим — как будут работать.

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