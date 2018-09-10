Итоги выборов в Челябинской области 2018: картонному кандидату в Копейске голову оторвали
Этой ночью челябинцы спали. Одни устали от шумного и веселого дня рождения города. Кто-то хотел забыться после митинга против пенсионной реформы.
Другое дело — окрестные города и поселки. Вчера едва ли не в каждом голосовали. В воскресенье, 9 сентября, жители области выбирали местную власть.
Итак, каковы итоги выборов в Челябинской области 2018.
ЯВКА ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЛА
На этот раз избирком должен распределить 186 мандатов. Среди вакантных мест есть весьма интересные.
Например, на место в собрании депутатов Копейска претендуют сразу семь человек. А в элитном поселке Новый Кременкуль под Челябинском, семь свободных кресел и 40 желающих их занять.
Явка на выборах была неравномерной. Например, к четырем часам дня на участок в Озерска, пришли всего 8% избирателей. А в селе Новоершовское и в поселке путь Октября под Кизилом — больше 60%.
К вечеру в лидеры выбился Уйский район, здесь в селе Нижнеусцелемовское проголосовали 80%.
Впрочем, на этих выбора порога нет. Голосование на всех участках считается состоявшимся, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» пресс-секретарь Территориального избиркома Челябинской области Екатерина Колбышева.
БЕЗ ПРОВОКАЦИЙ НЕ ОБОШЛОСЬ
В целом выборы проходили тихо, пока картину дня не оживил Копейск. Рядом с одним из избирательных участков здесь появилась картонная фигура одного кандидата и автобус с агитками. С автобусом разобралась полиция, агитки пришлось свернуть. А картонному кандидату кто-то оторвал голову.
В избирком также отправлено видео, на котором местные жители хвалятся, что заработали 300 рублей, отдав свой голос за прототипа картонной куклы.
— Эту историю комментировать не возьмусь. На такие вопросы сегодня в полдень ответит лично глава местного избиркома, — пообещала Екатерина Колбышева.
КТО ПОБЕДИЛ
Все голоса избирателей уже подсчитаны, итоги выборов подведены. Результаты уже появились на сайте облизбиркома. Озвучим только самые интересные позиции.
В копейское Собрание депутатов с большим отрывом от конкурентов прошел уже не картонный, а вполне реальный индивидуальный предприниматель Илья Ефимов, выдвинутый от «Единой России» (он набрал 44,9% голосов избирателей).
Хозяином Белоусовского сельского поселения остался ныне действующий глава Михаил Осинцев (88,22% голосов). В поселке Гранитный руководящую должность сохранил Игорь Киселев (82,47%) — оба «единороссы». Впрочем, как и подавляющее большинство кандидатов, прошедших в органы местной власти. На отдельных участках они набрали свыше 90% голосов.
Теперь посмотрим — как будут работать.
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