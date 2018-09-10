2018-09-10T10:58:30+03:00
Общество

Лучшие фото празднования Дня города в 2018 году

Массовые гуляния, концерт на площади и финальный салют
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Хедлайнерами стала группа «Би-2» .Хедлайнерами стала группа «Би-2» .Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

8 сентября Челябинск отметил 282-ю годовщину. Гулять в центр вышли десятки тысяч человек. События запечатлел фотокор газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Больше всего народу собралось на Кировке. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Больше всего народу собралось на Кировке.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У Главпочтамта была сцена, на которой сначала выступила певцы, а затем квнщики. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

У Главпочтамта была сцена, на которой сначала выступила певцы, а затем квнщики.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Такую толпу в Челябинске можно встретить только на День города. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Такую толпу в Челябинске можно встретить только на День города.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Испытание: заплати 100 руб. и попробуй провисеть 2 минуты на турнике. Победитель получает 2 000 руб. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Испытание: заплати 100 руб. и попробуй провисеть 2 минуты на турнике. Победитель получает 2 000 руб.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Музыканты выступали не только со сцены. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Музыканты выступали не только со сцены.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Обладателями звания «Почетный гражданин города Челябинска» в этом году стали заслуженный врач РФ Дмитрий Альтман, экс-глава Советского района Михаил Буренков, поэт и и публицист Кирилл Шишов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Обладателями звания «Почетный гражданин города Челябинска» в этом году стали заслуженный врач РФ Дмитрий Альтман, экс-глава Советского района Михаил Буренков, поэт и и публицист Кирилл Шишов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Те, кто не хотели ломиться в толпу на площади, смотрели концерт с противоположной стороны. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Те, кто не хотели ломиться в толпу на площади, смотрели концерт с противоположной стороны.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сначала на главной сцене спели челябинские звезды. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сначала на главной сцене спели челябинские звезды.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Затем вышел стильный Митя Фомин. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Затем вышел стильный Митя Фомин.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фомин был в группе Hi-Fi до 2008 года. Спустя 10 лет он снова вернулся в коллектив. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фомин был в группе Hi-Fi до 2008 года. Спустя 10 лет он снова вернулся в коллектив.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фомин ведет шоу на музыкальном канале. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фомин ведет шоу на музыкальном канале.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чтобы оказаться в пером ряду, надо было прийти часа за 2 до начала концерта. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чтобы оказаться в пером ряду, надо было прийти часа за 2 до начала концерта.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Наконец эффектно появились Би-2. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Наконец эффектно появились Би-2.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Лёва отрабатывал максимально мощно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Лёва отрабатывал максимально мощно.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Народ занял все подходы к площади. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Народ занял все подходы к площади.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Молодые поклонницы рокеров. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Молодые поклонницы рокеров.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В прошлом году команда выпустила долгожданный альбом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В прошлом году команда выпустила долгожданный альбом.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Выступление Би-2 длилось около часа. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Выступление Би-2 длилось около часа.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году фейерверк был невысоким, но достаточно красочным. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году фейерверк был невысоким, но достаточно красочным.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Повезло, что в этом году небо было почти безоблачным. Фото: Андрей АБРАМОВ

Повезло, что в этом году небо было почти безоблачным.Фото: Андрей АБРАМОВ

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