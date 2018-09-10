Лучшие фото празднования Дня города в 2018 году
8 сентября Челябинск отметил 282-ю годовщину. Гулять в центр вышли десятки тысяч человек. События запечатлел фотокор газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».
Больше всего народу собралось на Кировке.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
У Главпочтамта была сцена, на которой сначала выступила певцы, а затем квнщики.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Такую толпу в Челябинске можно встретить только на День города.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Испытание: заплати 100 руб. и попробуй провисеть 2 минуты на турнике. Победитель получает 2 000 руб.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Музыканты выступали не только со сцены.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Обладателями звания «Почетный гражданин города Челябинска» в этом году стали заслуженный врач РФ Дмитрий Альтман, экс-глава Советского района Михаил Буренков, поэт и и публицист Кирилл Шишов.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Те, кто не хотели ломиться в толпу на площади, смотрели концерт с противоположной стороны.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Сначала на главной сцене спели челябинские звезды.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Затем вышел стильный Митя Фомин.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фомин был в группе Hi-Fi до 2008 года. Спустя 10 лет он снова вернулся в коллектив.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фомин ведет шоу на музыкальном канале.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Чтобы оказаться в пером ряду, надо было прийти часа за 2 до начала концерта.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Наконец эффектно появились Би-2.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Лёва отрабатывал максимально мощно.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Народ занял все подходы к площади.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Молодые поклонницы рокеров.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В прошлом году команда выпустила долгожданный альбом.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Выступление Би-2 длилось около часа.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В этом году фейерверк был невысоким, но достаточно красочным.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Повезло, что в этом году небо было почти безоблачным.Фото: Андрей АБРАМОВ