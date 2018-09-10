В Челябинске «Парковый 2» и новую школу свяжет автобус

СЕГОДНЯ 10:37 2018-09-10T10:49:18+03:00

Из «Паркового 2» до школы в ЖК «Ньютон» запустят автобусный маршрут. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Новая школа в ЖК «Ньютон» официально именуется «Образовательный центр №4». Помимо школы в него входит детсад «Яблочко». Рядом строится еще один садик.

К школе прикреплены дети не только из новостроек «Ньютона», но из «Паркового» и «Паркового 2». С началом учебного года в мэрию начали обращаться жители отдаленного района: до школы не на чем добраться! А личный автотранспорт есть не у всех.

К НОЯБРЮ ЗАПУСТЯТ

В понедельник, 10 сентября, на аппаратном совещании в администрации Челябинска заявили о том, что к ноябрю из «Паркового 2» до школы в ЖК «Ньютон» запустят автобусный маршрут.

— Если бы вводили новый маршрут, процедура затянулась бы до полугода. Потому мы изменили схему действующего маршрута. Выбрали №34. Он должен был ходить от мкр Чурилово до областной больницы. Но частный перевозчик не выполняет своих обязательств. Маршрут №34 переименован в №30, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» начальник Управления транспорта администрации Челябинска Максим Кичеев.

Новая схема движения:

Чурилово — пр. Ленина — ж/д вокзал — ул. Овчинникова — ул. Худякова — п. Благодатово — Университетская набережная — ул. Академика Королева — Образовательный центр №4 — ул. Академика Макеева — ул. бр. Кашириных — ул. С. Юлаева — пр. Новоградский.

В обратном направлении автобус пойдет по тем же улицам.

ИЗ «АКАДЕМА» ТОЖЕ ПОЙДЕТ АВТОБУС

В управлении транспорта обещают пустить автобус и в микрорайоне Академ Риверсайд.

— Мы продлим схему движения маршрута №40: его обслуживает частный перевозчик, ООО «Гранд». Микроавтобусы ходят от п. Сосновка до ЧелГУ. Сейчас в схеме появиться остановка в «Академ Риверсайд», — сказал Кичеев.

Кстати, в автобусах маршрута №40 при оплате проезда льготники получают скидку по социальным картам. Проезд можно оплатить по безналичному расчету, с помощью терминала.

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