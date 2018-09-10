Куда пойти, когда нужен отличный результат в английском

10 Сент. 11:30 2018-09-12T12:21:04+03:00

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Выбираете курсы английского для вашего ребенка? Обратите внимание на PlanetEnglish. Уже 16 лет этому образовательному центру доверяют родители, когда нужен отличный результат.

Выбирая обучение в PlanetEnglish, вы получаете максимум преимуществ:

* Фирменные методики изучения английского языка

Специалисты объясняют и отрабатывают грамматику по фирменной технологии «Грамматический конструктор» ®. Ваш ребенок усвоит материал в два раза быстрее.

* Собственный онлайн-сервис

PlanetEnglish — единственная компания в Челябинске, у которой есть собственный онлайн-сервис обучения. Вы можете заниматься дополнительно в любое удобное для вас время и легко учить более 400 слов каждый месяц.

* Четыре иностранных преподавателя

Регулярно в ваших занятиях участвуют иностранные педагоги. Ваш ребенок заговорит по-английски быстрее сверстников!

* Кино на английском

Специально для своих студентов PlanetEnglish регулярно организует показы в крупнейших кинозалах города. Это отличная практика аудирования для вашего ребенка!

— Все дети разные. Что-то у вашего ребенка получается хорошо, а с чем-то у него могут возникнуть сложности. Мы внимательно смотрим на особенности вашего ребенка и учитываем их на занятии, — говорит старший преподаватель PlanetEnglish Галина Шадрина. — Это позволяет нам обучать максимально эффективно. А вам — гордиться отличными результатами вашего ребенка в английском языке!

Сентябрь — идеальное время, чтобы начать учить английский.

Запишитесь сейчас, и вы получите:

— тестирование знаний вашего ребенка;

— обратная связь и рекомендация педагога; — первое занятие в группе;

— стикеры в подарок.

Позвоните в PlanetEnglish, и вам подберут подходящий вариант обучения!

Телефон: (351) 24-000-34.

Образовательный центр PlanetEnglish Северо-Запад: Чичерина, 25-б Северо-Запад: Бр.Кашириных, 97 Центр: Свердловский пр., 84-Б Ленинский: Дзержинского, 82 ЧТЗ: Комарова, 127-А ЧМЗ: Б.Хмельницкого, 19 Чурилово: Зальцмана, 10 Копейск: Коммунистический пр., 22 Телефон: (351) 24-000-34

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