Жесткая драка футбольных фанатов под Челябинском попала на видео

СЕГОДНЯ 20:55 2018-09-10T20:55:10+03:00

Участники драки сняли ее на видео. Фото: кадр с видео

Уличные бойцы устроили налет на соперников и побили даже инвалида

Изменить размер текста: A A

8 сентября в городе Коркино играли местный «Шахтер» и пермский «Амкар». Команды любительские — по сути, мужики после работы собираются и пинают мяч, иногда выезжая на игры. Матч закончился ничьей — 1:1.

Микроавтобус с болельщиками пермской команды ехал по трассе в Челябинской области. Вдруг минивэн начали жать с двух сторон легковушки. Из окон повылазили разгоряченные мужики и начали кричать водителю, чтоб тормозил. Тот прибавил газу, однако, спустя пару минут погони, микроавтобус все же заблокировали.

То, что происходило дальше, попало на видео. Кадры жесткие: парней топчут ногами по голове, запинывают и дубасят. Нападавшие запрыгивают в салон и там продолжают расправу.

Фанаты из Челябинска и Екб избили болельщиков "Амкара".Видео: В-курсе.ру

— Футбольные фанаты Челябинска и Екатеринбурга объединились и устроили налет на автобус Перми, — появились сообщения в пабликах футбольных фанатов.

— Напали на машину с «кузьмой» (так называют болельщиков, не принимающих участия в фанатский разборках — прим.ред.). Заблокировали дверь, чтобы на подмогу не вышли из машины. Вытащили троих — один из них хромой инвалид. У него пытались забрать трость, — изложил свою версию инкогнито один из фанов «Амкара».

— К нам никто не обращался с заявлениями, — рассказала в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

На новостных сайтах Перми местные болельщики обосновывают это тем, что серьезных травм никто не получил.

«Комсомольская правда» — Челябинск» разыскала человека, который был некогда близок к фанатскому движению.

— Драки в среде фанатов абсолютно нормальное явление. Хотя обычно они происходят в заранее оговоренном месте. Грубо говоря, все знают на что идут и делают это добровольно. Хотя бывает и такой беспредел, как в ситуации с «Амкаром». Это называется отследить, — рассказал источник.

У футбольных ультрас группировки называются «фирмами», у каждой свое название.

— Есть костяк бойцов постарше, есть молодняк, — продолжает собеседник. — Каждая из прослоек дерется с равным противником. Но это все удел больших клубов, вроде «Зенита», «Локомотива». В Челябинске фан-движение давно заглохло. Хотя, помнится раньше у них были какие-то терки с пермяками. Возможно, эта вылазка была на кураже. Кто-то среди стариков решил вспомнить молодость.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06