МГТУ: Нелегкий путь за право быть лучшими

СЕГОДНЯ 08:50 2018-09-11T09:25:08+03:00

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Мало кто знает, что гребной спорт зародился еще в тринадцатом веке в Венеции, однако высокие обороты популярности этот вид спорта набирает только сейчас. Гребной спорт востребован и в Магнитогорске, где за право быть лучшими борются спортсмены гребного клуба МГТУ им. Г.И. Носова «Стальные весла».

На протяжении пяти месяцев спортсмены Магнитогорского государственного технического университета имени Г.И. Носова принимают участие в соревнованиях Всероссийской студенческой гребной лиги (СГЛ), в которых за право быть лучшими из лучших соревнуются спортсмены 40 высших учебных заведений со всей страны.

Первый этап СГЛ состоялся в Санкт-Петербурге с 7 по 9 мая 2018 года. Спортсмены из Магнитогорска проплыли дистанции на 1000 и 3000 метров, а также дистанцию Международных соревнований «Золотые весла». На дистанции длиной 1000 метров спортсменам удалось занять 5 место, а на дистанции протяженностью 3000 метров — 4 место. Дистанция Международных соревнований «Золотые весла» оказалась для спортсменов более успешной — они заняли 1 место.

Второй этап СГЛ прошел в Москве, где на дистанции 2000 метров спортсмены МГТУ им. Г.И. Носова заняли 2 место, что помогло продвинуться команде на 4 место в общем зачете. К слову, от 3 места ребят отделял один балл!

С 7 по 10 сентября сборная по академической гребле отправилась на заключительный, третий этап СГЛ в г. Сестрорецк. В состав сборной вошли: Никита Кукарин (гр. ГД-15-8), Никита Кузькин (гр. ГД-16-7), Семен Кожевников (гр. ТЭТп-18), Данил Корнев (гр. АПОб-16), Сергей Воронин (гр. МТМм-18), Илья Колбасин (гр. МПТ-15), Кирилл Варварич (гр. ИПОп-17-4), Никита Шабалов (гр. ТЭТб-16), Екатерина Гайдук (гр. КПОп-14).

Третий этап включал в себя две дистанции — 6000 метров и 200 метров. На дистанции 6000 метров студентам опорного вуза удалось завоевать 2 место, на дистанции 200 метров — первое. Сборная МГТУ им. Г.И. Носова впервые заняла первое место, обыграв фаворитов соревнований — спортсменов из Казани и БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. Награду спортсменам вручил министр юстиции Российской Федерации Александр Коновалов.

В 2017 году, с целью развития академической гребли в г. Магнитогорске, был подписан тройной договор между администрацией города, МГТУ им. Г.И. Носова и ПАО «ММК», а также проведена встреча ректора МГТУ им. Г.И. Носова Михаила Чукина со спортсменами на тренировочной базе. Ректор познакомился с инфраструктурой гребной команды, узнал об успехах и планах. В настоящий момент разрабатывается долгосрочная концепция по развитию гребного спорта в г. Магнитогорске до 2025 года.

Студенческий спортивный клуб «Стальные сердца»

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