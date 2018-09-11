2018-09-11T10:29:12+03:00
Общество

В Челябинске открылся карманный парк

В центре города построили новое место для отдыха на частные деньги [фото]
Инна КУМЕЙКО
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Парк «Карт-бланш».Парк «Карт-бланш».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Обычно сначала строится здание, а потом пространство вокруг очищается от мусора, высаживаются деревья и цветы. То есть, ожидая красоту, нужно немного потерпеть.

Парк «Карт-бланш». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Парк «Карт-бланш».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А в Челябинске пошли своим путем. На ул. Свободы, 26 сначала открыли мини-парк, а уж потом возле него построят офисный центр. Это место между перекрестком Труда – Свободы и Маркса – Свободы.

Парк «Карт-бланш». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Парк «Карт-бланш».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Парк «Карт-бланш» — первая точка для общественного отдыха, построенная на частные деньги. Авторы проекта называют его «карманным», потому что территория компактная.

План офисного здания, которое появится возле сквера. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

План офисного здания, которое появится возле сквера.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Здесь все по-модному: тропы из террасной доски, плетеные подвесные кресла, цветники и газоны. А еще недавно на этом месте был пустырь.

Парк «Карт-бланш». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Парк «Карт-бланш».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заброшенное место в центре города застройщики офисного центра «Карт-бланш» обещают превратить в зеленую зону квартал ул. Свободы — К. Маркса — Пушкина — Труда в «Чайный квартал». Это будет рекреационно-пешеходно-торговая зона.

Парк «Карт-бланш». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Парк «Карт-бланш».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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