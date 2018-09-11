Банк пошел на уступки. Многодетной семье удалось разжалобить кредиторов и до нуля снизить проценты по ипотеке

СЕГОДНЯ 10:55 2018-09-11T10:56:31+03:00

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Число «13» в семье Антоновых отныне будет счастливым. Транадцатого сентября, отец семейства подпишет с челябинским банком мировой договор. После мучительных переговоров кредитор согласился обнулить все проценты и пени по ипотеке, оставив к выплате чистый долг.

ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ ОТДАВАЛИ ЛЕГКО, ПОКА БЫЛА РАБОТА

Свою квартиру Антоновы взяли, когда родился пятый ребенок (сейчас в семье уже семеро малышей). Отдали за нее больше полутора миллионов рублей. Первые платежи были шальными — под 30 тысяч за месяц. Но отец хорошо зарабатывал, могли позволить. А потом все стало рушиться на глазах.

Сначала Дмитрий, глава семейства, лишился хорошей работы. Домочадцы сидели на воде и на хлебе, но проценты банку гасили исправно — на выплату основной части долга денег не оставалось. Тогда старший Антонов завел свой автомобиль и поехал в Башкирию — калымить на стройку.

— В семье опять появились какие-то деньги, — рассказывает его супруга Людмила, — но во время одной из поездок муж попал в ДТП. Сломал ребро, от тяжелых нагрузок и от этой работы пришлось октазаться.

Антонов бился как рыба об лед. Искал работу, а она ускользала. То фирма закроется, то доход низкий. В итоге банк обозлился и решил забрать у супругов квартиру, купленную в ипотеку.

Суд Антоновы проиграли. Закон, увы, не на их стороне. Но нет безвыходных ситуаций.

ЕДИНСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ СОХРАНЯТ

На Южном Урале уже несколько лет работает проект «Банкротство в подарок». Известный юрист Вячеслав Курилин и уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова изучают истории южноуральцев, попавших в сложную жизненную ситуацию, и помогают подвести их к банкротству. Порою это единственный шанс спасти человека от разорения и миллионного долга.

Банкротство в России предполагает два варианта. Когда платить нечем, банк может просто забрать квартиру (только если она покупалась по ипотеке - ред.) и простить долги. Такой расклад семье не подходил. Если должник готов и дальше вносить платежи, банкротство сводится к реструктуризации долга.

— Дмитрий нашел работу. Его семье нужна рассочка, чтобы погасить долг, — говорит Маргарита Павлова.

Уполномоченный обратилась с ходатайством в федеральное агентство «Дом.ру» с просьбой списать часть долга семьи Антоновых, попавших в трудную жизненную ситуацию. Фонд согласился и погасил около 600 тысяч долга. Осталось около 800 тысяч.

— В четверг состоится судебное заседание, на котором семья и банк подпишут мировое соглашение. Антоновы получат рассрочку на восемь лет, а проценты и пени по их договору взыматься не будут, — говорит Вячеслав Курилин.

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