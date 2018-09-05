Челябинская область «уйдет» в Китай

5 Сент. 11:00 2018-09-11T14:40:30+03:00

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В Челябинской области в полном разгаре уборочная страда. Несмотря на капризную весну и затяжные холода первой половины лета аграрии Южного Урала намерены собрать не менее 2 млн т зерна. Идет уборка овощей и картофеля, подсолнечника.

О том, с чем в закромах встретим зиму в эфире радио «Комсомольская правда» — Челябинск» мы говорили с заместителем губернатора Челябинской области Сергеем Сушковым.

Заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И ЗАСУХА И ПРОЛИВНЫЕ ДОЖДИ

— Уборочная началась немного позже, чем обычно из-за погодных условий. Но сегодня полным ходом убираем урожай зернобобовых культур. Собрано порядка 300 тыс т зерна. Напомню, что стратегический запас, необходимый Челябинской области, — это 300 тыс т. Потому НЗ семенного фонда мы обеспечены.

В этом году урожайность зернобобовых в Челябинской области ниже, чем в прошлом: 14 ц с гектара против 17 ц в 2017 г.

Пять районов на юге Челябинской области пережили летом минимум осадков. И, наоборот, районы горнозаводской зоны страдали от переувлажнения. Потому, с учетом всех сложностей, тем не менее, уборка в самом разгаре. И мы надеемся, что соберем урожай в 2 млн т зерна. Напомню, что в 2016 г Челябинская область собрала рекордный урожай: впервые за 25 лет — 2,3 млн т зерна.

Конечно, такой подвиг ежегодно, наверное, пока невозможен. Хотя наша развивающаяся пищевая переработка требует все больших объемов зерна.

УЙТИ ОТ ДЕФИЦИТА КОРМОВ

— На встрече с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым губернатор Борис Дубровский говорил, что в перспективе регион должен выйти на урожаи в 3 миллиона тонн зерна, учитывая кормовые потребности. За счет чего будем достигать это показателя? Мы расположены в зоне рискованного земледелия: у нас то жарит, то заливает.

— В течение последних четырех лет Челябинская область демонстрирует уверенную динамику сбора зерна. И сегодня совершенствуются агротехнические приемы. На полях работает современная техника, с более высокой производительностью. Применяются гербициды и минеральные удобрения от нашей птицеводческой отрасли (а мы занимаем 2 место в стране по производству мяса птицы). Все это вносится на поля, повышается урожайность. У нас еще есть резерв для экстенсивного роста: мы ежегодно вводим в оборот неиспользуемые ранее земли сельхозназначения. Таких земель по нашим оценкам в регионе около 600 тыс г. Из них, по оценкам экспертов-агрономов, в оборот можно ввести в оборот около 300 тыс г. Ежегодно мы, по поручению губернатора Бориса Дубровского, мы вводим в оборот около 20 тыс г. Значит, есть перспективы роста объемов урожаев.

Иногда губернатора Бориса Дубровского и в кабине комбайна увидеть можно. Фото: Вячеслав Шишкоедов.

Потому губернатор Борис Дубровский совершенно аргументировано заявил о том, что у нас есть перспективы выхода на урожаи объемом в 3 млн т зерна. И тогда мы, в том числе, по зернообеспеченности будет бездефицитным регионом.

— Закрыть потребности в кормовом сырье — это значит обеспечить агрохолдинги и фермеров…

— Под понятием «кормовое сырье» подразумевается фуражная группа зерна. Нам ее не хватает, мы ее покупаем. Если мы готовы экспортировать продовольственное зерно — у нас его избыток, то фуражное зерно, потребляемое животноводством, птицеводством, на сегодня является дефицитной группой. Кстати, рядом находящиеся регионы от этой ситуации только выигрывают. Например, Курганская область, где очень мало переработки. Закупая у соседней фуражное зерно, мы и без того сократили объемы — с 800 до 400 тыс т. Потому что сами его производим. И, конечно, Курганской области не остается ничего, кроме как развивать собственные перерабатывающие мощности, инвестировать в производство.

«МЕТАЛЛОЕМКИЙ» АПК

— Мы с вами выросли в утверждении того, что «Урал — опорный край державы». Имелась ввиду, конечно, развитая промышленность региона. Сейчас мы можем сказать, что мы еще и аграрный край державы. Потому что на открытии выставки АГРО-2018 губернатор сказал, что АПК для нас — приоритет, что сельскохозяйственную отрасль мы будем развивать. Но насколько привлекательно село для инвесторов?

— За последние четыре года на территории региона в сфере АПК реализован 21 крупный инвестпроект. Это — строительство новых животноводческих комплексов и птицефабрик, реконструкция имеющихся мощностей. Аграрный сектор сегодня, в условиях санкций, в условиях конъюнктуры цен, становится достаточно интересным и рентабельным бизнесом, где есть возможность зарабатывать серьезные денежные средства. Промышленная специфика региона, например, в производстве металла играет для инвестора в секторе АПК одну из важных ролей. Сельхозмашиностроение — металлоемкая отрасль. Короткое «транспортное плечо» по покупке металла — наше серьезное преимущество. Поэтому нам индустриальный образ региона помогает. Точно так же как помогают санкции, против нас введенные. Санкции помогли нам обеспечить продовольственную безопасность самостоятельно. Мы сегодня крепко стоим на ногах, мы говорим о том, что по всем основным продуктам питания, начиная от крупы и заканчивая мясом, яйцом и макаронами мы обеспечиваем себя полностью.

Из 21 крупного инвестпроекта более половины вышли нм полную мощность, прочие достигнут плановых показателей в течение года или двух. Мы понимаем, что емкость рынка еще не достигла апогея, у нас есть, куда идти и развиваться. Все это мы будем излагать в Стратегии развития АПК на ближайшие пять лет, сейчас мы этот документ готовим совместно с минэкономразвития.

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ — ДЕЛО ТОНКОЕ

— Но если мы так много производим, встает вопрос сбыта. А в этой отрасли очень серьезная конкуренция. Как стать лучше?

— Да, сегодня конкурируют лучшие практики разных в АПУ разных субъектов Российской Федерации. Это нормально, мы были готовы к этому. Челябинская область почти 40% от производимой продукции вывозит в другие субъекты РФ и продает там. Перед нами губернатор поставил следующую задачу: важнейшим средством получения добавленной стоимости в ближайшей перспективе являются экспортные операции. Отсюда такая активность, в том числе, региональных правительственных кругов по внешнеэкономическим связям. И сегодня это дает уже свои плоды. Конечно, особенно интересен для нас «бездонный» рынок Китая. В странах СНГ мы практически везде присутствуем на магазинных полках. Нынешняя задача — увеличить объемы экспортной продукции в страны Юго-Восточной Азии.

— Рынок тот, безусловно, привлекательный. Но попасть на него сложно из-за строгих критериев соответствия продукции действующим требованиям.

— Мы столкнулись с достаточно серьезными ограничениями. Понятно, что каждая страна свой рынок защищает. В КНР есть уникальные для нас фитосанитарные требования на экспортном контроле. Например, китайцы считают, что если к одном муниципальном районе области появилось какое-то заболевание пшеницы, то зерно, которое поступает из других районов, не имеет права находиться в КНР. Ежегодно Комитет КНР по карантину и семенам выезжают на иностранные предприятия, осуществляющие экспорт, делают свои замеры, и на их основании выдают индульгенцию на поставки продуктов питания.

Сегодня мы уже достаточно много продукции поставляем в КНР. В основном, уже переработанной. В планах у нас, в том числе, и поставка сырья. Их, в частности, интересует наш подсолнечник: Китай активно потребляет растительное масло. Их интересуют наши твердые сорта пшеницы, макароны, сухие завтраки. Крупнейшие агрохолдинги Южного Урала сегодня нарабатывают практику в стандартах упаковки, сортировки. Это — наши перспективы, завтрашний день.