С минимальным счетом: в южноуральском дерби «Трактор» уступил «Металлургу»

СЕГОДНЯ 19:00 2018-09-11T19:42:24+03:00

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До приезда в Челябинск «стальные лисы» провели в чемпионате КХЛ уже четыре домашних матча. Два выиграли и столько же проиграли. У «Трактора» такая же статистика побед и поражений. Только вот сыграли пока только пару поединков. Напомним, в стартовой игре уступили ЦСКА (3:0), и с таким же счетом победили братиславский «Слован». У «Трактора» после двух игр благодаря результативной игре в большинстве по два очка имеют Игорь Полыгалов, Рихард Гюнге и Ник Бэйлен... А после этого — недельный перерыв.

ГЛИНКИН — «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Перед началом матча интересно было окунуться и в статистику южноуральского дерби. Как бились Магнитка и «Трактор»? Здесь безоговорочное лидерство «Металлурга». 29 побед «стальных лис» против 12 у «медведей» (всего соперники в чемпионатах КХЛ встречались 41 раз, соотношение шайб 75-120 в пользу Магнитогорска). К сожалению, накануне южноуральского дерби юниорский состав «Трактора» «Белые медведи» в гостях дважды «капитулировали» перед сверстниками из Магнитки (3:2, 2:1).

А перед началом игры болельщики поздравили Антона Глинкина, который в этом сезоне вернулся в родной клуб из казанского «Ак Барса», где выиграл Кубок Гагарина. Антон получил неофициальный статус «железного человека». Дело в том, что он провел больше всех матчей в чемпионатах КХЛ. Свою первую встречу в лиге Глинкин провел 3 сентября 2008 года против «Северстали». Это было больше десяти лет назад, во Дворце спорта «Юность», и дебют форварду однозначно удался. Гол и почти 12 минут игрового времени — о чем еще можно было мечтать 19-летнему парню! Сегодня Антон провел свой 538 матч в КХЛ. Больше него в регулярном чемпионате лиги не играл никто.

В перерыве матча с «Металлургом» Глинкин сказал, что нужно продолжать играть и радовать болельщиков, добиваться новых рекордов.

ОСТОРОЖНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

А сам матч, как и предсказывали специалисты, превратился в несколько суетной поединок с массой ошибочек в передачах, брака с одной и другой стороны. Скорее всего, это как раз связано со статусом и важностью игры. Как никак южноуральское дерби, и тут команды стараются действовать осторожнее. Отсюда и счет. Он был открыт только ближе к середине второго периода. При игре в большинстве (удаление у Пола Щехуры) отличился канадский легионер «Металлурга» Мэтт Эллисон — точный бросок с «пятачка». Щехура «рвал и метал» в зоне Магнитки, и пару раз едва не реабилитировался за «отгул» на скамейке штрафников.

Итак, после второго периода 1:0 в пользу Магнитки. Счет по броскам в створ ворот 25-17 и тоже в пользу гостей.

Кстати, поддержать свою команду в Челябинск приехали больше 200 болельщиков из Магнитогорска.

МАГНИТКА «ДОДАВИЛА»

В третьем периоде «Трактор» ринулся отыгрываться. Рыбаков, Щехура, Лапенков имели прекрасные возможности сравнять счет. Нужно было только переправлять шайбу в незащищенную вратарем гостей зону. Но реализация, к сожалению, «хромала».

Усилия «медведей» были вознаграждены. Незадолго до конца третьего перерыва гол сотворил Артем Пеньковский. 1:1. Гол-спасение!

В овертайме подтвердилась спортивная пословица — не забываешь ты — забивают тебе. Рихард Гюнге не забросил при выходе один на один с Кошечкиным. И тут же Мэтт Эллисон убежал на «рандеву» с голкипером «Трактора» Василием Демченко. Канадец не промахнулся и оформил дубль в этом матче. Итог — 2:1 в пользу «Металлурга».

По новому регламенту КХЛ «Трактор» за проигрыш в овертайме заработал одно очко, Магнитка — два.

2:1 — ЛЮБИМЫЙ СЧЕТ

Кстати, в прошлом году команды встречались между собой дважды, и поделили очки, каждая выиграла на своем льду с таким же счетом 2:1. А последний раз «сталевары» выигрывали в Челябинске аж 29 января 2016 года — тогда в серии буллитов гости победили 4:3. Кстати, по регламенту турнира «Металлург» и «Трактор» в этом сезоне сыграют между собой четыре раза — по два матча в гостях и дома.

15 сентября южноуральское дерби повторится уже в Магнитогорске.

А в четверг, 13 сентября болельщиков ждет еще одно дерби. «Трактор» сразится со своим уральским соседом — клубом «Автомобилист» из Екатеринбурга. Начало в ЛА «Трактор» в 19.00. Билеты от 200 рублей.

КСТАТИ

ХК «Трактор» принимает заявки на бронирование мест для болельщиков, которые собираются на ближайшие выездные матчи команды в Магнитогорск, Хельсинки, Москву, Сочи. Заявки на бронирование билетов skif74s@ya.ru до 13.09.2018 Образец: Магнитогорск, Иванов А.С. — 2 билета, + номер мобильного телефона Билеты по брони выкупать в арене проведения матча не позднее двух часов до игры. При себе иметь паспорт.

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