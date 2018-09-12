Время — деньги. Зачем в Челябинске при ремонте дорог закатывают в асфальт люки

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-12T12:16:50+03:00

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Челябинцы давно смеются над закатанными в асфальт люками. Но приходит сезон дорожных работ, и история повторяется снова. Все подземные коммуникации прячут под свежее полотно. То ли совести у строителей нет, то ли им не хватает специальных знаний…

До и после ремонта: куда делся люк? Фото: пресс-служба ОНФ по Челябинской области.

Высота нового полотна всегда выше старого. Перед каждым ремонтом дороги сетевики (это водоканал, связисты, тепловики…) должны выйти на место: проверить исправность коммуникаций, укрепить кольца колодца. Сами люки при этом обычно до нового уровня не поднимают. Каток не сможет уложить в таком месте асфальт. Вот строители и оставляют вокруг люка ямку. Сетевики потом доводят ее до ума. Не всегда, правда, оперативно.

На днях на улице Энгельса в такие ямы (глубина каждой 15-20 см) провалились колесами две машины. Попасть в капкан из асфальта сегодня можно Свердловском проспекте, проспектах Ленина и Победы.

СЕТЕВИКИ И ДОРОЖНИКИ ВРЕДЯТ ДРУГ ДРУГУ

А на улице Красной после летних ремонтов люков нет вообще. На проспекте Ленина их закатали в произвольном порядке. Где-то сетевики попросту отказались готовить люки к ремонту, а дорожники ждать не стали, ведь время — деньги.

— Ощущение, что коммунальщики и дорожники вредят друг другу. Одни закатывают люки, другие перекапывают свежий асфальт. В прошлом году в Челябинске отремонтировали семь крупных дорог, и шесть из них позже вскрыли! — говорит эксперт регионального проекта ОНФ «Карта убитых дорог» Олег Гудимов.

Эксперт уверен: сначала нужно чинить подземные сети, а потом делать дороги. Иначе сотни миллионов рублей из бюджета расходуются впустую.

Также общественники недовольны, что строители забывают про второстепенные съезды. Перепад высот после ремонт порой достигает 20-ти сантиметров.

Дорожники не обращают внимание на второстепенные съезды. Их не смущает даже явный перепад высот. Фото: пресс-служба ОНФ по Челябинской области.

ДОГОВОРИТЬСЯ ПОМОГУТ ВЛАСТИ

— Беда Челябинска в том, что за дороги у нас отвечают одни, а за люки — другие. Они не могут договориться между собой, — замечает Гудимов. — Мы хотим усадить их за общий стол переговоров и найти выход при помощи власти.

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