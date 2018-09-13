В Челябинске дедушке срочно нужна помощь: его дом топит из-за лопнувшей трубы
Анатолий Александрович восемь день сидит без воды. Вместе с ним вся улица. На его участке, по улице Беломорской на ЧМЗ, лопнула ветхая труба: вода полилась в дом, затопила огород.
Чтобы вода не ушла к соседям, дедушка таскал ее ведрами. Но это не спасло: соседние участки подтопило.
Аварийщики устранили течь, перекрыли воду в домах, а дальше велели разбираться самим: «Дом-то частный, значит, трубы ваши».
У 69-летнего больного деда нет ни сил, ни денег на ремонт. Соседи недовольны, почему они должны переживать засуху? Тыркают Анатолия Александровича, чтобы поскорее решил проблему. А он не может. Из-за безысходности и постоянных переживаний состояние деда ухудшилось, он совсем слег.
Анатолию Александровичу помогает его дочь Татьяна. Она обежала все инстанции, и добилась, чтобы трубу отремонтировали. Часть ремонта будет бесплатная, а за часть надо заплатить, примерно 40 тысяч. Для Акуловых это большие деньги, поэтому пришлось обратиться к челябинцам, чтобы они помогли собрать нужную сумму.
Аварийщики устранили течь, перекрыли воду в домах, а дальше велели разбираться самим. Фото: Татьяна Карпова.
НА СЕМЬЮ НАПАДАЛИ БАНДИТЫ
Анатолий Акулов стал инвалидом в неспокойные 90-е. На него и жену напали бандиты. Супругу убили, Анатолия Александровича бударили кувалдой по голове, разбили череп. Врачи вживили в кость пластину, но о прежней, нормальной жизни, сказали забыть — инвалид до конца дней.
Дочке Татьяне было 15, сыну Александру едва исполнилось 18. До травмы Анатолий Александрович работал в горячем цехе на ЧМК. Чтобы поднять детей, попросился на третью группу инвалидности — рабочую, вернулся на завод.
КАК ПРИШЛА БЕДА
Дому Акуловых больше полвека. Каждый год ветхое здание терпит бедствия. Чаще всего беспокоят трубы.
Чтобы в дом снова поступила вода, нужно прорыть траншею глубиной 4 метра и 12 метров длиной: добраться до трубы, поменять ее или починить.
Но экскаватором яму выкопать нельзя, под землей — телефонная кабельная сеть. Нужно нанимать бригаду рабочих, чтобы выкопали траншею вручную, плюс покупать новую трубу, утеплять ее.
Дому Акуловых больше полвека. Фото: Татьяна Карпова.
Во всех спецслужбах Татьяне отказывали в ремонте, пока беду не осветили местные СМИ. 12 сентября приехали специалисты.
— Они обнаружили у дороги старый колодец. Это значит, что не придется глубоко копать основную трассу, где проложены провода. Колодец нужно обновить, заменить ветхие детали, их придется купить за свой счет. А потом выкопать траншею, глубиной в метр с небольшим, и проложить новые трубы. По примерной оценке это все обойдется в 50 тысяч. Денег у нас нет, — объяснила Татьяна.
Пенсия Анатолия Александровича уходит на еду и лекарства. Татьяна работает два раза в неделю в магазине за 6 тысяч. Больше не может - нужно ухаживать за отцом. Да и сама она после операции.
Еще Татьяна с братом занимаются пошивом одежды, однако денег это приносит немного. Татьяна разместила призыв о помощи в социальных сетях.
— У нас затопило подвал, участок. Из-за воды повело фундамент, пошли трещины по дому. Когда начали копать, убрали забор, он сломался. Нам любая помощь пригодится: копать вручную, или кто может помочь деньгами, советом, или просто добрым словом. Брат сейчас мои и свои работы продает за пол цены, но как-то сразу не получается продать, — говорит Татьяна.
По дому пошли трещины. Фото: Татьяна Карпова.
Люди откликнулись и стали присылать Акуловым деньги: кто сто, кто тысячу рублей. Собрали пока половину нужной суммы.
Акуловы собрали пока половину нужной суммы. Фото: Татьяна Карпова.
Татьяна говорит, восстановление водоснобжения уже начали. К вечеру или завтра днем, соседям дадут воду, а Акуловым придется подождать до конца ремонта.
КАК ПОМОЧЬ?
Семье Акуловых нужна помощь деньгами или рабочими руками. Желающие помочь, могут пожертвовать деньги на карту дочери Анатолия Александровича — Татьяне Карповой: 4276 7205 6522 2934, Сбербанк. Карта привязана к номеру телефона 8 908 70 44 357, по нему же можно связаться с Татьяной.
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