Экопарк на месте городской свалки: в Челябинске решили воплотить смелый проект

СЕГОДНЯ 14:00 2018-09-12T14:02:46+03:00

...а на месте мусора - туристы веселые сидят. И - тишина! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как будут рекультивировать мусорный курган и сколько времени это займет

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Два дня назад окончательно закрылась Челябинская городская свалка, не дотянув года до своего 70-летия. За эти годы мусорный курган вырос до 45 метров в высоту — высота пятнадцатиэтажки. Это — одна из самых больших свалок в стране.

ЗАСЫПАЮТ ЗЕМЛЕЙ

Сейчас на свалку идут только грузовики с грунтом: им нужно привезти его сюда аж 600 тысяч тонн. Им засыпают склоны мусорного кургана.

Мусор из города везут в Полетаево и Урефты. В июле 2019 года в строй вступит основной полигон в Чишме. Там будет мусоросортировка. А Полетаево переключится на прием мусора Сосновского района.

— Рекультивация — процесс сложный. Сначала — технический этап, он завершится к июню 2020 года, далее — биологический - к 2024 году, — сказал министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

Больше чадить свалка не будет.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ТРИ ТОННЫ МЕТАНА

В недрах свалки скопилось около 3 тонн метана. Прежде чем мусорный курган накрыть защитной мембраной, его нужно вывести через газоотводные трубы.

Воду со свалки прогонят через систему очистки и сбросят в Миасс. В итоге обезвреженная свалки усядет в габаритах.

По расчетам экспертов, рекультивация очистит челябинский воздух на 20%. А указ президента России — сделать наш воздух чище до 25%.

— Но нам это мало, мы хотим очистить атмосферу Челябинска на 30%, — заявил министр экологии.

МОЖЕТ БЫТЬ ПРОДАТЬ МУСОР?

Не расточительно ли «разбрасываться» отходами свалки, пуская их в рекультивацию? Может, продать на переработку экономным японцам илли шведам? Но эксперты сказали: вся толща свалки непригодна для переработки. Ее можно только превратить в так называемую «серую землю». Она безвредна для окружающей среды.

ЭСКУРСИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Что же получится после рекультивации? Зеленый холм с травой?

— Я как биолог вижу экопарк, например, с обучающим центром, — сказал министр. — Есть такой пример в испанской Валенсии. Там на месте свалки медицинских отходов устроен образовательный центр, проходят экскурсии для детей. Им рассказывают про утилизацию, про то, как достигается чистота воздуха. Нам тоже нужен такой центр.

На мусорном холме предлагают посадить деревья лиственных пород: они хорошо чистят воздух и хорошо приживаются. Чего не скажешь о хвойниках. Сейчас много сортов тополя, которые не пушат. Он растет хорошо, быстро набирает листовую массу и неприхотлив.

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