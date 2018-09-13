2018-09-13T10:58:10+03:00
Экономика

ЧМК сертифицировал рельсы для скоростных магистралей

Оценка качества проводилась в несколько этапов
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Челябинский металлургический комбинат (входит в Группу «Мечел») получил сертификат на производство железнодорожных рельсов для магистралей со скоростью движения до 250 км/ч. Первые поставки данной рельсовой продукции ЧМК планирует осуществить в октябре 2018 года.

Сертификацию прошли термоупрочненные рельсы типа Р65 категории ДТ350СС. Продукция соответствуют жестким требованиям ГОСТ 51685-2013 к прямолинейности, профилю и качеству поверхности. Полученный сертификат подтверждает соответствие рельсов требованиям Технического регламента Таможенного союза. Документ выдан Регистром сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (РС ФЖТ).

Оценка качества рельсов проводилась в несколько этапов: в испытательных подразделениях комбината и в испытательном центре Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ).

Представители РС ФЖТ провели сертификационный аудит предприятия: проверили технологический процесс выплавки и разливки стали, а также прокатки рельсов и их аттестации, оценили нормативную документацию, исправность оборудования, работу контрольных служб комбината.

«С октября мы начнем отгружать данную продукцию в адрес РЖД, наши рельсы пойдут на модернизацию скоростной пассажирской магистрали Москва-Санкт-Петербург. Мы также готовы поставлять необходимые объемы рельсовой продукции на строительство других скоростных железнодорожных магистралей. Теперь у нас на очереди освоение рельсовой продукции для высокоскоростных магистралей со скоростями до 400 км/ч», — отметил генеральный директор «УК Мечел-Сталь» Андрей Пономарев.

Рельсовый прокат ЧМК отличается высокими эксплуатационными свойствами: износостойкостью и прочностью, которые достигаются благодаря применению уникальной для России инновационной технологии закалки рельсов в растворе органического полимера. Основной потребитель рельсовой продукции ЧМК — ОАО «РЖД». Кроме того, рельсы отгружаются в адрес Московского метрополитена, на крупные промышленные предприятия, экспортируются в Беларусь, Казахстан и некоторые европейские страны.

Первый сертификат на дифференцированные термоупрочненные рельсы типа Р65 ДТ350 общего назначения ЧМК получил в июне 2015 года.

Новости компаний.

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