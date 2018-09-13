Счастья, мира и здоровья: юные комсомольцы поздравили челябинцев с Днем города

СЕГОДНЯ 09:45 2018-09-13T10:58:10+03:00

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В канун Дня города «Комсомольская правда — Челябинск» вместе со спонсором — Аптеки «Вита» — запускает новую серию «Рассуждалок». Дети поздравили горожан с праздником и рассказали, как поддержать здоровье.

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Юные комсомольцы поздравили челябинцев с Днем города.

Аптеки «Вита» узнаются издалека: они яркие, доступные и удобные. В каждом районе города вы сможете встретить яркие оранжевые вывески аптек. А многие покупатели уже успели оценить преимущества аптеки «Вита». Вот некоторые из них.

Низкие цены

Одно из главных преимуществ аптек «Вита» — низкие цены, что особенно важно для людей, которые проходят длительные курсы лечения. Аптеки этого бренда работают в 33 регионах России, и низкий уровень цен возможен благодаря большому товарообороту всей компании «Вита». Это гарантирует существенные скидки от производителей лекарств. Еще выгоднее принять участие в бонусной программе и бесплатно получить бонусную карту. Она позволяет покупателям совершать покупки в аптеках «Вита», оплачивая бонусами до 80% покупки.

А еще аптеки «Вита» постоянно радуют покупателей акциями и выгодными предложениями. Так до конца года в аптеке проходит акция «Вита Микс» — покупаете три товара, а платите только за два (наименьший по стоимости товар покупатель получает бесплатно).

С 1 сентября во всех аптеках «Вита» Челябинской области стартанул проект «ПЕРЕЗАГРУЗКА». Что это значит? А это значит, что в аптеке очень сильно снизились цены на лекарственные препараты и не лекарственный ассортимент.

Широкий ассортимент

В аптеках «Вита» представлен широкий ассортимент, в наличие более 5000 наименований лекарств. Скорее всего, вы сможете найти здесь даже самые редкие лекарства, а если нет, то их всегда можно заказать с доставкой в аптеку в кратчайшие сроки.

«Вита» гарантирует высокое качество товаров

Прежде чем попасть на аптечный прилавок в компании «Вита», вся продукция проходит четыре этапа контроля качества. Сначала идет проверка документов и товара по трем показателям: описание, упаковка, маркировка. Затем следует дополнительный контроль качества медикаментов — отбор средних проб при поступлении препарата на склад. Образцы из каждой партии сдаются на контроль в Региональные Центры контроля качества и сертификации, что гарантирует отсутствие брака в аптеках «Вита». «Вита» имеет собственный склад с современными системами хранения и холодильными установками, логистика до аптек осуществляется специальным транспортом, оборудованным для перевозки лекарств, температурный режим строго контролируется на всех стадиях транспортировки от поставщика до аптеки.

Профессиональное обслуживание

Высокий статус и профессионализм провизоров и фармацевтов компании «Вита» был в очередной раз подтвержден в октябре 2016 года при подведении итогов Второй Международной фармацевтической премии «ЗЕЛЕНЫЙ КРЕСТ» — профессиональной премии специалистов аптечного сообщества. «Вита» стала победителем в номинации «Аптечная сеть года (выбор аптечного сообщества)».

Если вы еще не были в аптеке «Вита»? Добро пожаловать!

Бесплатный телефон единой справочно-информационной службы: 8-800-755-00-03

www.vitaexpress.ru

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